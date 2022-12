Mitos del deporte local: José Javier Sevilla

José Javier Sevilla Fernández estuvo un año en el juvenil del Spórting de Gijón y otro en el filial del Atlético de Madrid, donde entrenaba un día a la semana con el primer equipo y donde coincidió con jugadores como Kiko, Solozábal, Juanma López o Kosecki. Regresó a la comarca para jugar en el Burela, Viveiro y Xove Lago, disputando varias fases de ascenso a Segunda B. Jugaba de lateral izquierdo.

Nacido en Oviedo en 1972 y conocido como Sevilla, lleva en A Mariña desde los 6 años. Excepto un breve período en Xove, siempre ha vivido en Foz, adonde sus padres se trasladaron al entrar su progenitor a trabajar en Alcoa.

Sevilla comenzó jugando al fútbol en el infantil del Viveiro, para pasar posteriormente a los juveniles del Foz, donde Jesús Gayol le hizo debutar en el primer equipo con 16 años. El Spórting de Gijón se fijó en él y estuvo un año en el juvenil rojiblanco; cuando volvió fichó por el Viveiro mientras hacía la mili en Ferrol. Cuando terminó el servicio militar jugó una temporada en el Endesa As Pontes de Segunda B con José López, pero al año recibió la llamada más importante, la del Atlético de Madrid, que lo fichó para el filial de Segunda B. "Fue la mejor experiencia de mi vida, jugaba con el filial pero un día a la semana entrenaba con el primer equipo", recuerda.

Conoció la época de Jesús Gil como presidente. "No nos pagaban, pero Gil entraba en el vestuario con los guardaespaldas y nos decía que no nos preocupásemos, que nos pagaría; pero a mí me tenían que enviar mis padres dinero", relata. Esa temporada, al Atlético de Madrid lo entrenó Jair Pereira hasta mitad de liga y luego Emilio Cruz.

"Allí coincidí con el portero Ricardo y con Juan Carlos, un jugador que estuvo en el doblete de Antic y que compartía piso conmigo y otros tres jugadores", dice Sevilla, que coincidió en los entrenamientos del primer equipo con Kiko Narváez, con el polaco Kosecki, con López o Solozábal. "Me llevaba muy bien con Kiko y con un brasileño que se llamaba Tiliko", recuerda.

Pero, ante la incertidumbre, decidió regresar a casa. "Tenía la novia aquí, además, aunque tuve ofertas para jugar en Segunda B, me veía con 35 años y sin trabajo; entonces decidí volver y fiché una temporada por el Burela", afirma. Más tarde jugó en el Viveiro y en el Xove Lago, donde se retiró del fútbol.

Aunque guarda un gran recuerdo del fútbol, también lo hace de los maratones de fútbol sala que había en verano. "Había buenos premios, incluso de un millón de pesetas", dice.

Sevilla es zurdo y empezó jugando como centrocampista ofensivo, pero luego acabó de lateral izquierdo.

Recuerda un partido de liga que jugó con el filial rojiblanco frente al CD Lugo. "Jugué muy bien ese partido, me destacaron en la revista Don Balón, salía en el once del mes, y también en el Marca. Empezamos perdiendo 0-1 y acabamos ganando 3-1 en el Calderón", apunta.

Aunque militó en el filial del Atlético de Madrid, Sevilla reconoce que es del Barcelona "porque me gusta el buen fútbol". Nunca entrenó "porque trabajo a turnos en Alcoa, tengo dos niños y se me hace muy difícil", argumenta.

De los entrenadores que ha tenido destaca la "competitividad de Gayol, la disciplina de Gerardo Molina y de José López diría que fue un adelantado a su tiempo, era un visionario del fútbol", concluye.