El Resurrection Fest se prepara para "su edición más multitudinaria hasta la fecha"

El Resurrection Fest dio a conocer este miércoles el grueso de su cartel para 2023, que tiene en lo más alto a Slipknot "en exclusiva en España" el año que viene, a Pantera en su esperado regreso a los escenarios y a Ghost con su "increíble espectáculo para festivales", según dio a conocer la organización, que desveló una lista con un total de 87 grupos, entre los que destaca que 70 son internacionales y más de 50 nunca tocaron en Viveiro, para conformar "uno de los carteles más completos" de todas las ediciones. Todavía faltan algunos por anunciar, entre ellos un cabeza de cartel, para el evento que se celebrará del miércoles 28 de junio al sábado 1 de julio en Viveiro.

Los americanos Pantera recalarán en el Resu con "la gira de reunión más esperada de la historia del metal", dice la organización, pues el grupo de groove metal formado en 1981 se disolvió en 2003 y acaba de relanzarse. "Es uno de los conciertos más esperados para todos los fans del rock y del metal en todo el mundo" y será "uno de los grandes atractivos del Resurrection Fest Estrella Galicia; una oportunidad única e irrepetible para ver a Phil Anselmo, Rex Brown, Zakk Wylde y Charlie Benante quienes descargarán su repertorio lleno de himnos de la historia del metal en nuestro Main Stage", añaden. No será la primera vez en el festival para su líder, Phil Anselmo, que ya estuvo antes al frente de Down e incluso alargó su estancia en Viveiro.

También Corey Taylor, líder de Slipknot, parece tener especial cariño al festival, en el que había actuado con su otro proyecto Stone Sour en 2018 y volvió en 2019 con Slipknot. Ahora este grupo que mueve masas regresa con nuevo disco, The End, So Far, con el aliciente de que será el único concierto que den en España en todo 2023. También dejaron un gran sabor de boca los suecos Ghost en el Resu de 2018 y desde el festival avanzan que serán "otro de los grandes atractivos en nuestra edición más ambiciosa hasta la fecha". El grupo liderado por Tobías Forge presenta nuevo trabajo, "Impera", que fue número uno en las listas de ventas.

Entre los grupos que actuarán en el escenario principal la organización del Resu también destaca a Papa Roach, "otro de los grandes nombres míticos y una de las bandas de rock con más tirón a nivel de público desde hace décadas", que visitará por primera vez Viveiro; a los ingleses Architects tras su "increíble actuación de 2017", Alter Bridge, Powerwolf, Behemoth, The Ghost Inside, Fever 333, Motionless In White y Lacuna Coil.

Meshuggah

Al segundo escenario del festival se subirán Meshuggah, Amaranthe, Carpathian Forest y Pertubator, "cuatro bandas que serán de las grandes atracciones" del evento, junto a Belphegor, Blind Channel, Sleep Token o Vended, entre otras.

Destacan asimismo otros "nombres muy queridos por el festival y por su público" como Hatebreed, Desakato en su gira de despedida, The Baboon Show, Madball -fieles desde sus inicios- o Black Flag, "la banda iniciadora del hardcore a nivel mundial", que pondrán las notas más hardcore punk en el próximo Resurrection. En esta misma línea estarán grupos como H2O, Rise Of The Northstar o Employed To Serve.

El cuarto escenario, el Desert Stage, "coge fuerza dentro del festival" y por él pasarán "artistas ya confirmados de primera línea en sus respectivas escenas musicales", como los belgas Amenra, los franceses Alcest, los alemanes Kadavar, los americanos Coven o los japoneses Mono. Por este espacio también pasarán otros "grandes nombres" como Lucifer, The Inspector Cluzo o Brutus.

La lista de grupos confirmados se completa con Dead By April, Sleep Token, Born Of Osiris, Attila, Butcher Babies, Nothing More, Evile, 1000 Mods, Wargasm (UK), Kublai Khan TX, Landmvrks, Ghostkid, Jesus Piece, Wind Rose, Nervosa, Orbit Culture, Hällas, Lion"s Law, Imperial Triumphant, Harm"s Way, Konvent, Sylvaine, Man With A Mission, Slope, Baest, Polar, Parasite Inc, DVNE, Spirit World, Paledusk, Sangre de Muérdago, Steak, Exxasens, Florence Black, As Everything Unfolds, Escuela de Odio, Brothers Till We Die, Megara, Me Fritos & The Gimme Cheetos, Cemican, Ktulu, Diabulus In Musica, Morphium, Evil Impulse, Corrosive, Dark Embrace, Oscuro Culto, Rosy Finch, Deleiba, Lampr3a, Youcanthide y Rodeo.

"La decimoctava edición de Resurrection Fest Estrella Galicia será la más multitudinaria hasta la fecha y con más artistas internacionales anunciados que nunca", dice la organización, que recuerda que por primera vez se celebrará con cuatro jornadas de programación completa, al convertir la fiesta de presentación del miércoles en un día grande más. "Con cuatro días completos de festival y cien bandas, Viveiro volverá a ser una de las capitales del rock, el punk, el hardcore y el metal a nivel mundial", destacan.

Venta de entradas

La venta de entradas (abonos de 4 días, también con opción Pandemonium) abre este jueves a las dos de la tarde y hay dos canales oficiales: www.resurrectionfest.es y www.enterticket.es. El precio de salida es de 139 euros más gastos de distribución y se irá incrementando cuando finalice el cupo de entradas disponibles.

Una vez se abra la venta los usuarios accederán a una cola virtual a través de un enlace que publicará el festival en sus redes sociales y en la web. Cuando llegue su turno, accederán al proceso de compra, que tendrán que finalizar con tarjeta Visa o Mastercard en un plazo de 12 minutos. Advierten sobre no refrescar la página una vez se esté en la cola virtual, ya que se perderá el puesto.

Las entradas son nominales y cada persona podrá adquirir hasta un máximo de 10. En los diez días siguientes, el comprador deberá cubrir los datos de todos los asistentes para que puedan acceder al festival.

Los menores de 12 años pueden entrar gratis en el recinto. Hasta los 16 pueden asistir acompañados de un adulto responsable y entregando una autorización, que también necesitan los jóvenes de 17 y 18, aunque estos pueden entrar solos.

Cualquier incidencia relacionada con el proceso de compra se puede resolver con un email a [email protected]