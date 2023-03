La Misericordia cambia su ruta

La corona que estrena la imagen de Nuestra Señora de la Clemencia no será la única novedad en la procesión de La Misericordia este año, sino que la última comitiva del Jueves Santo –que también lleva el paso del Ecce Homo de la Misericordia– tendrá un nuevo recorrido en el que no entrará por la Puerta de Carlos V como hacía hasta ahora, aunque sí mantiene su salida por ella, y no subirá hasta las Concepcionistas.

La directiva informó a los cofrades de este cambio en la última asamblea y explicó que el motivo era que la procesión "tenga un ritmo más continuo", ya que el paso de las imágenes bajo la Puerta de Carlos V implica una serie de maniobras a sus llevadores. "De esta manera, la maniobra de pasar los tronos por debajo del arco de esta portada se hará solo una vez y no dos como se hacía hasta ahora, esperando así que se mejore nuestro cortejo procesional y el ritmo que tiene", dicen desde la directiva.

"Después de realizar muchos estudios", añaden, la procesión después de salir de la capilla y atravesar el puente de A Misericordia, en vez de acceder por la Puerta de Carlos V y subir hacia las Concepcionistas para realizar allí una oración –que ya no se llevará a cabo–, girará hacia la izquierda para continuar por la Avenida de Galicia hasta la Avenida de Cervantes y desde esta seguirá por Margarita Pardo de Cela y la Praza Maior como hacen el resto de procesiones. Desde la plaza saldrá hacia el puente por María Sarmiento y bajo la Puerta de Carlos V para regresar a la capilla.

Vídeos

Por otro lado, la Xunta de Cofradías calienta motores en las redes sociales con la publicación, por primera vez, de vídeos individuales de cada una de las procesiones que salen a la calle. "Se subirán los sábados, domingos, martes y jueves a las doce de la mañana", indican, en la página Semana Santa de Viveiro.

Se completan con otros relacionados con los desfiles, como los ensayos de las bandas de las respectivas cofradías, tanto del año pasado como del actual, pues estas agrupaciones ya están preparando su intervención en la Semana Santa y por ejemplo se ven los ensayos de la banda del Prendimiento por los claustros o la de la Santa Cruz también en el entorno de San Francisco.

Conciertos

Además, continúa el programa de actos culturales Adral, esta semana con tres citas. La primera es mañana, con el concierto del Ensamble de Cámara del conservatorio a las ocho y media de la tarde en la iglesia de Santa María. La de las Concepcionistas acoge el viernes a la misma hora el concierto del sexteto vocal SondeNós titulado Tenebrae factae sunt de "música para un tempo de Paixón" y que después llevan a Braga (Portugal) o a Burgos.

El domingo la actividad se desplaza a Cines Viveiro con la proyección de "Claret" a las ocho de la tarde, con la recaudación íntegra para Cáritas Interparroquial.