Misa y flores para un Corpus sin procesiones en Mondoñedo

El cambio de la normalidad impuesto por la crisis del coronavirus alcanza a casi todo, y las celebraciones religiosas no son una excepción. Pero eso no quiere decir que no existan. Este domingo, en el Corpus mindoniense no hubo procesiones, pero sí se celebraron misas y tampoco faltaron los adornos florales.



También en Lugo, en la capital, monseñor Carrasco Rouco presidió una inédita ofrenda del Corpus, en la que no hubo procesión en la calle, ni en el interior de la catedral y se limitó la asistencia a 250 fieles.