"Mis amigos, que hicieron BAC, ahora me admiran"

¿Quién le animó a presentarse a este concurso de FP Spainskills en la modalidad de soldador?

Fue mi profesor en el IES María Sarmiento, Eliseo Maseda Iglesias. Un día me dijo que si me interesaba presentarme y le respondí que sí, sin pensarlo. En Galicia quedé campeón y ahora en España también en la modalidad de soldador.

Entonces, ¿se puede decir que es usted un buen soldador?

Se podría decir que sí.

¿Le viene de familia?

No. Mi padre es joyero, es artesano de alguna manera, porque hace joyas. Y ser soldador es también como un artesano. A lo mejor lo he heredado de mi padre.

¿Qué sintió cuando ganó el concurso?

Alegría y orgullo. Tenía mis dudas, pero viendo las pruebas ya tenía sospechas de que podía ganar.

¿Fue difícil tomar la decisión de no estudiar el Bachiller?

No. Yo aún no había terminado 4º de la Eso y ya sabía que quería hacer el ciclo. Sabía que el Bachiller no iba a ser lo mío. Incluso antes de empezar el ciclo me compré una máquina de soldar, para saber si me gustaba, y fue la mejor compra que hice en mi vida.

¿Qué siente cuanto está soldando?

Pues me olvido de todo, es como desconectar, aunque hasta cierto punto, porque es mi trabajo.

¿Tiene empleo?

Sí, trabajo en Rodabell, en San Cibrao, desde abril de 2021, cuando entré en prácticas. Hago de soldador y de calderero. Estoy muy satisfecho.

¿Qué tal le recibieron sus compañeros al ser tan joven?

Muy bien, la verdad. Hay también un chaval joven que empezó antes que yo, pero tenemos mucho compañerismo. Me dieron mucha confianza para presentarme y ganar el concurso y me enseñaron muchas cosas. Me ayudó mucho la confianza que me transmitieron ellos. Existe muy buen rollo.

¿Sus padres le intentaron convencer de que hiciera el Bachiller?

No, eso no, pero me insisten para que me siga formando. Por eso ahora estoy estudiando a distancia, en A Coruña, el ciclo superior de construcciones metálicas. Y una o dos veces por semana tengo que ir allí. La verdad es que no tengo tiempo para nada.

¿Y qué le dijeron sus amigos cuando empezó el ciclo medio?

Al principio andaban con coñas de que iba a ser soldador. Ellos sí que hicieron todos el Bachiller, yo fui el único que no. Ahora me felicitan y, de alguna manera, me admiran.

¿Se siente entonces contento con la vida que tiene a los 19 años?

Sí. Tengo un sueldo, estoy trabajando y haciendo lo que quiero. Además también soy el patrón en un club de remo, en el de Celeiro. El remo es otra de mis pasiones, ya llevo siete años y estoy muy a gusto.

¿Le gustaría quedarse aquí a trabajar o tiene pensado emigrar a algún lugar?

A mí me gustaría mucho quedarme aquí, en la comarca. De momento hay trabajo, estoy muy cómodo.