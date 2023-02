Mirta Escuredo, la mariñana que fue subcampeona de España de 100 braza en 1998

Si hay una deportista mariñana que ha destacado en las últimas décadas esa es Mirta Escuredo. Aunque nació en Cataluña y sus padres son del Bierzo, lleva en la comarca desde los nueve años.

Empezó a nadar con nueve años, porque la piscina de Xove, que abrió en 1987, era la novedad. "Empecé junto a mi hermano, con César Varela como entrenador, y se me daba bien", explica la exnadadora, que ahora es entrenadora en el Club Natación Xove.

Mirta, durante sus años de estudiante, vivió varios periodos distintos en varios clubes. En 8º de Egb y 1º de Bup fichó por el Club Natación Santiago junto a su entrenador, César Varela. Y tras un año donde regresó a Xove, estuvo tres temporadas en el Centro de Tecnificación de Pontevedra. Ahí ya estuvo con otros entrenadores, como Ramón Mosquera.

"Es un deporte muy sacrificado y te tiene que gustar", explica Mirta. "Compites contra ti misma, la que sacas los resultados eres tú, y son muchas horas, todos los días si quieres tener un alto nivel", recuerda.

Mirta, izquierda, con Martín López Zubero. AMA

Mirta cuenta como un día normal en el Centro de Tecnificación podía entrenar 6.000 metros por la mañana y 7.000 por la tarde. "Pero después me fui a Ourense, a otro Centro de Tecnificación, y me levantaba todos los días a las 05.30 horas para entrenar de 06.00 a 08.00 y por la tarde otras dos horas en agua y una en seco", advierte. "Había semanas de carga que nos íbamos a los 65 o 70 kilómetros semanales", subraya. "Hay días pesados, que te preguntas qué haces aquí, pero luego está la recompensa en los Campeonatos de España o como cuando me convocaron para la selección", dice.

Entre el año 1993 y el 2007 Mirta no se perdió ningún Campeonato de España. En el año 1998 fue subcampeona de España en 100 metros braza, que fue la disciplina en la que más destacó, pero casi siempre, durante todos esos años, quedó en el top cinco nacional.

Tras quedar subcampeona de España, también fue convocada por la selección nacional para participar en un triangular internacional en Gijón.

Miembros del Club Natación Xove cuando Mirta competía. AMA

"¿Si ha merecido la pena? Por un lado hubiera hecho otras cosas, hubiera tenido otro tipo de vida, pero me gustaba y puedo decir que mereció la pena", comenta.

Tras dejar la natación, Mirta Escuredo probó en otros deportes, como el triatlón o el running, pero ahora mismo no nada. "Soy entrenadora en el Club Natación Xove y estoy preparando unas oposiciones a subalterna, por lo que no tengo mucho tiempo, ya que también tengo un niño", explica. "Me encanta estar en contacto con los niños, de hecho estudié la carrera de magisterio", recuerda.

Sobre cómo ve ahora a los niños en natación con respecto a sus años como nadadora, explica que la diferencia está en que "ahora hay mucha más variedad de oportunidades, antes estaba la piscina y fútbol y baloncesto y poco más", concluye la mariñana, que sigue disfrutando cada día en la piscina de Xove entrenando a los pequeños del club xovense..