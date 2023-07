Míriam Bermúdez: "O primordial para nós vai ser atender ás parroquias"

O BNG entra no goberno municipal de Viveiro con Míriam Bermúdez como primeira tenente de alcaldesa e para xestionar as áreas de obras, infraestruturas e mantemento no medio rural, parques e xardíns, cemiterio, mobilidade, accesibilidade e medio ambiente. Acompáñana outros dous edís nacionalistas: Iria Cotelo, que levará emprego, promoción económica, comercio e mercados, e Juan Ramón Martínez, que se encargará das áreas de medio rural, saneamento e abastecemento de auga, sector forestal e mantemento de espazos e zonas verdes.

Como leva o cambio de vida, da docencia e dirección do Ceip de Celeiro ao Concello?

Ben, case era tan complicado ou máis estar na oposición e manter o traballo que agora, que vou ter todo o tempo para poder adicalo a sacar proxectos novidosos e que sexan do máximo beneficio para a veciñanza. Vouno levar ben, dáme pena porque o ensino é a miña vocación, pero a política tamén me gusta.

Teñen as áreas de goberno que desexaban ou gustaríalles levar algunha outra?

O acordo ao que chegamos co PSOE é un acordo do que estamos moi satisfeitos, cremos que é un reparto xusto e dentro das preferencias de cada un dos partidos consideramos que temos as áreas que pediamos e que queremos para desenvolver a maior parte dos proxectos que temos na cabeza e que nos demanda a veciñanza.

Puxéronse xa a traballar en algún?

Temos claro por onde empezar. Polo feito de estar na oposición hai temas que xa controlo, agora falta o contacto coas persoas traballadoras do Concello para mover noutra dirección ou doutra maneira as cousas. O que queremos en cada área témolo moi claro, temos uns obxectivos e unhas liñas marcadas do que imos ir facendo.

Cales son as prioridades?

O máis destacable para nós é atender ás parroquias, que as veciñas e veciños que viven no rural se sintan atendidas, que teñan desbroces coidados e servizos de primeira calidade e hai que mirar de mellorar a rede de saneamento. O primordial para nós será o rural e logo dentro da área de obras, que é amplísima e ocúpase de moitísimas cousas, destacar a instalación de malla antideslizante no paseo fluvial, un traballo fácil de facer e moi necesario. Tamén temos que ver de mellorar a estética dos xardíns, retirar algo dese cemento, devolverlle o verde que tivo, as flores e sombra para a xente maior que a pide, e poder desfrutar desa contorna. En obras tamén é moi importante buscar a maneira de conseguir dunha vez por todas que veñan obradoiros de emprego, pois son unha maneira de xerar emprego e de ter un beneficio para mellorar os servizos que pode ofrecer o Concello de Viveiro.

En materia de mobilidade plantexan un bus urbano. Creno posible a curto prazo?

Por que non, temos que deseñalo, falar coa empresa de transporte que hai en Viveiro porque ten uns datos moi valiosos e primeiro hai que facer un estudo de viaxeiros, despois terá que facerse unha contratación pública e tamén teremos que desenvolver unha campaña de pedagoxía para animar á veciñanza a que utilice este transporte. Cremos que é moi necesario, Viveiro ten unha densidade de tráfico incrible ao non ter variante e pouco aparcamento, o servizo de transporte urbano é máis que necesario e beneficia á veciñanza, ao medio ambiente e a todo o mundo. Nese sentido vai tamén a instalación de marquesiñas para transporte escolar, pois hai lugares onde as nenas e nenos non teñen onde gardarse. Tamén queremos mellorar o aparcamento en Cantarrana, sacar para adiante o proxecto da Axi para que os vehículos non saian cara atrás e sacar a contratación os solares para ofrecer máis prazas onde estacionar.

Ten medo a que sexa moi diferente a oposición do goberno e non poder sacar adiante todo o que quere?

Non, as iniciativas que presentou o BNG son asumibles, a maioría delas de xestión municipal e moitas non supoñen un gran aporte económico, o que levan son xestión e haberá que traballar para conseguir que se poñan en marcha canto antes. Ben é certo que, como en calquera cuestión, poden xurdir atrancos e haberá que buscar solución. Hai que ter predisposición a traballar e ilusión para sacar as cousas para adiante, e que che deixen traballar.

Que lle gustaría cambiar na xestión municipal ou no funcionamento do concello?

Hai que mellorar a atención ao público e ten que funcionar mellor a sede electrónica.

Xa están instalados no consistorio ou agardan ao pleno de organización do luns?

Temos un despacho para as tres, con espazo máis que suficiente, e xa estivemos indo estes días pero non nos instalamos ata despois do pleno. Pero sen estar alí hai asuntos nos que xa estamos traballando, dos que temos a documentación.