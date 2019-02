Miriam Bermúdez es la candidata del BNG a la alcaldía de Viveiro

El BNG de Viveiro trasladó a sus órganos de dirección comarcal y nacional el nombre de su candidata a la alcaldía de Viveiro, la profesora Miriam Bermúdez García. Es la actual vicerresponsable de la agrupación y fue elegida por unanimidad de la asamblea local, que destaca su "vitalidade, entusiasmo, capacidade de traballo e compromiso con Viveiro".

Desde el BNG vivariense indican que seguirán trabajando en próximas semanas en la confección de la candidatura que concurrirá a las elecciones de mayo "co obxecto de regresar á corporación municipal, onde esta organización política estivo sempre representada desde as primeiras eleccións municipais despois da ditadura, no ano 79".

El BNG también avanza el inicio de encuentros sectoriales abiertos a todos los vecinos y colectivos que deseen participar "para aportar propostas e ideas para, entre todas e todos, elaborar un proxecto de goberno que sirva para mellorar a vida das persoas e transformar Viveiro no concello referente na Mariña".