Falar de Dani Caxete é falar dun dos mellores astrofotógrafos. Nado en Viveiro, reside en Madrid e fálanos nesta entrevista da próxima eclipse lunar que se poderá ver en Galicia e na Mariña na noite do domingo ao luns.

Que poderá observarse na Mariña e no resto de España esa noite?

Poderá observarse unha eclipse total de Lúa.

En que horarios se poderá ver a eclipse lunar?

Aínda que a eclipse penumbra’ comezará ás 3.37, non se apreciará moita diferenza na variación da luz na Lúa ata a 4.34, que é cando dá comenzo a eclipse parcial. Será ás 5.41 cando dea comenzo a eclipse ‘umbral’ e a Lúa se tinga de vermello para chegar ao máximo da eclipse ás 6.12.

A eclipse será visible dende calquera lugar despexado e o momento máis escuro será 6.12

Ás 6.43 rematará a eclipse ‘umbral’ e pouco a pouco a Lúa volverá ir gañando luz ata a fin da eclipse parcial ás 7.51, para finalizar a eclipse ‘penumbral’ ás 8.48. Así que realmente o interesante para a xente que saia de observación sucederá entre as 4.34 e as 7.51. E poderase gozar dunha hora de eclipse ‘umbral’, coa Lúa vermella, dende as 5.41 ata as 6.43, sendo o máximo, o momento máis escuro, ás 6.12.

Recomendaríalle a un neófito que madrugase para vela?

Seguro que a moita xente lle coincide para ir ao traballo ou a estudar. En torno ás seis da mañá só terán que botar unha ollada dirección Oeste e poder distinguir unha Lúa chea moito menos brillante do habitual e tinguida de vermello que se atopará entre as constelacións dos Xemelgos (Géminis) e Cancro (Cáncer). Por suposto que recomendo a todo o mundo, se ten ocasión, saír a un lugar alonxado das cidades e núcleos para contemplar este fenómeno, pero non é absolutamente imprescindible, poderase observar dende calquera lugar sempre que as nubes o permitan.



Ten decidido onde estará ese día?

Teño en mente un par de lugares da comunidade de Madrid para facer un seguemento. Debido á súa duración, non descarto traballar en distintas localizacións.



Poderase ver desde calquera lugar ou é recomendable facelo desde un punto alto?

No caso dunha eclipse de Lúa, non é absolutamente necesario, xa que será visible desde calquera lugar despexado con boa visión do Oeste. Pero como para calquera fenómeno astronómico, sempre é recomendable unha observación desde un lugar alto alonxado das cidades e luces artificiais. Desta forma sempre se perciben detalles que a contaminación lumínica non nos permite ver. No caso dunha eclipse de Lúa, unha das cousas que máis me gustan é poder ver aparecer estrelas que serían imposibles de ver ou fotografar coa potente luz dunha Lúa chea sen eclipsar.

Que singularidade ten esta eclipse?

Unha eclipse de Lúa ao igual que unha de Sol, ten a particularidade de que Sol, Terra e Lúa están aliñados. Namentres que nunha eclipse de Sol, é a Lúa a que se interpón entre a Terra e o Sol, nunha eclipse de Lúa, é a Terra a que se interpón entre o Sol e a Lúa. Trátase realmente da sombra do noso planeta, a que evita que a luz do Sol chegue directamente á superficie da Lúa. A cor vermella é debida á difracción que sofre a luz solar ao atravesar a atmosfera terrestre, que si permite que cheguen algúns raios de luz á súa superficie. Se o noso planeta non tivera atmosfera, a Lúa eclipsada sería completamente negra.



Recibir moitos premios, enche o depósito de gasolina ou debilita?

Os premios son ese recoñecemento a un traballo e en ocasións, unha axuda económica para poder seguir adicándome a isto. Curiosamente, case sempre son fóra do país, chégase a dar a casualidade de que algunhas fotos rexeitadas en concursos ou medios nacionais acaban sendo premios ou publicacións en concursos e medios internacionais. O exemplo das fotos adquiridas polo Museo Nacional de Reino Unido é moi ilustrativo, xa que case non tiveron repercusión nin nos propios concellos onde foron sacadas.



Nunca se plantexou cambiar de rexistro?

A gran motivación para seguir facendo fotografía é seguir sendo creativo e o máis orixinal que poida, isto tradúcese nunha aprendizaxe continua sen acomodarme en ningún estilo. Fuxir a toda costa das actuais fotomontaxes que xa empezan a ser demasiado habituais en publicacións serias. A última eclipse de Lúa fíxome recapacitar sobre isto, onde os fotógrafos colocan con Photoshop a Lúa en calquera lugar do ceo onde lles vai mellor. Quédaseme cara de parvo cando eu me tiven que desprazar 350 quilómetros e estudar durante case un mes catro localizacións diferentes para poder lograr facer unha foto real. Espero poder levar a cabo outro proxecto novo en breve: trátase dunha cámara xigante de placas que construín integramente con materiais reciclados para volver á fotografía química e airearme un pouco de tanto píxel e ordenador.

"A foto do banco de Rafael [Loiba] amosoume a necidade que adoita haber nas administracións"

De que fotografía se sente máis orgulloso?

Hai catro fotos que foron premiadas no Astronomy Photographer of the Year e que pasaron este ano 2018 a formar parte da Colección do Museo Nacional de Reino Unido. Ter un recoñecemento así, aínda que non sexa no teu país, sempre te enche de orgullo.



E daquela que deu a coñecer o banco máis bonito do mundo?

A foto do banco de Rafael proxectou moito o meu traballo e sen dúbida (para ben ou para mal) o turismo da zona. Considéroa unha panorámica normaliña tirando a mala que pasou sen pena nin gloria durante un ano ata que quedou finalista no concurso organizado por The World at Night. Os medios de comunicación fixeron o resto. É un sentimento agridoce porque si me permitiu coñecer a persoas tan creativas e sabias coma Rafael Prieto (o que tivo esa idea de colocar este e outros bancos), pero por outro lado amosoume tamén a necidade e o caciquismo que adoita haber nas administracións. Pero se de algo me sinto orgulloso desta foto é que demostrou que algo tan sinxelo e gratuíto coma unha idea e unha foto honesta poden facerlle sombra a calquera campaña millonaria de turismo e publicidade que despilfarran cos nosos cartos.