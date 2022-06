Paula Limia: "Unha mirada con forza é a clave dun bo retrato"

AO LONGO deste mes de xuño pode verse no café cultural A Sacabeira de Sargadelos unha mostra do traballo de Paula Limia (Xinzo de Limia, 1991), que sendo farmacéutica quedou atrapada polo mundo da fotografía, foise formando e cada vez lle dedica máis tempo. Ela defínese como fotógrafa de almas.

Por que fotógrafa de almas?

Cando me empecei a interesar pola fotografía gustábame moito a paisaxe, de feito era como que a xente me estorbaba nunha foto. Pero nun festival de Ortigueira fixen o retrato dunha rapaza e emocionoume tanto que lle gustara a emoción que capturei coa foto que foi un punto de inflexión na maneira en que concebía a fotografía. Despois, o primeiro que fixen foi autorretrato e foi algo sanador porque para min un retrato pode expresar tantas cousas que é como expresar o que levamos na alma dun xeito físico. Así que empecei a obsesionarme non só con facer un retrato estático senón en captar un xesto que signifique algo. O meu obxectivo é que as fotos transmitan algo e de aí o de fotografar almas.

É complexo iso de captar algo que defina a unha persoa?

Moito, porque para empezar a persoa ten que estar cómoda contigo e para iso tamén penso que hai que ter un certo carácter que permita que esa persoa confíe en ti porque ao final está deixando a súa imaxe nas túas mans e digoo porque odio que me saquen fotos porque me sinto superpresionada, por iso entendo a xente e intento que estean a gusto. Moitas veces o único que fago é falar coas persoas e deixalas que actúen de maneira natural ata atopar un xesto que faga de maneira natural porque aí e cando non saímos forzados e cando expresamos o que somos. Iso require espera, observación e confianza.

Fai outro tipo de fotografía ademais de retratos?

Fixen algún curso de fotografía de moda e de redacción de fotolibros, pero basicamente fago retrato. Gústame a foto de embarazo, nenos e estou empezando a facer bodas, bautizos e comuñóns que no fondo non deixan de ser retratos.

"A mellor foto sempre chega ao final da sesión cando xa pensas que tes o que buscabas"

Cando chega unha boa foto?

Acostuma a chegar ao final da sesión cando xa te relaxas, pensas que xa tes a foto que buscabas e perdes a seriedade. Ao principio sempre vas con tensión, intentas que a persoa pose e así é complicado sacar a alguén de forma natural, polo que ao final é mellor.

Cal é o segredo dunha boa instantánea?

Para facer unha boa foto hai que ter unha parte de bo gusto, de saber compoñer a foto, como ten que estar a persoa colocada e o entorno. Moitas veces un retrato pechado, coa cara moi preto, pode transmitir suficiente sen que teña ningún fondo especial. Para min a clave dun retrato é a mirada; conseguir unha mirada con forza que surxa de maneira natural.

Edita as fotos ou opta pola naturalidade?

Sempre edito as fotos para darlles o meu toque porque me gusta que teñan algo máis de oscuridade e sempre é preciso algún retoque nas luces e nas sombras. Tamén hai certas cores que non me gustan e intento restarlles importancia ou cambialas un pouco, pero non me gusta intervir moito na foto e, de feito, nunca uso o Photoshop. Para min é importante que a persoa se vexa natural.

Que fotografía lle gustaría facer que aínda non fixo?

Hai moitas, sobre todo de lugares no mundo. Pero unha foto que me gustaría moito facer é un atardecer nunha praia, cando está a marea baixa que queda a area humida e facer unha foto empregando iso para crear a sombra dunha persoa. Non é tan complicada simplemente se teñen que dar as circunstancias e que haxa unha persoa que faga esa foto comigo, pero aínda está pendente.

Actualmente parece que a fotografía está en todas partes, cos móviles, as redes sociais. Que opina desta situación?

Gústame que a xente faga fotos porque tamén é un xeito de mellorar persoalmente e de inspirarte. Pero é certo que igual se está desvirtuando a figura do fotógrafo profesional porque canto máis sinxelo é algo é como que lle damos menos valor.

"Agora xa non é suficiente ter un equipo profesional, é preciso buscar unha maior creatividade"

O fotógrafo profesional ten que ir un paso por diante?

Hai xente que simplemente cun móvil fai fotos moi boas, polo que iso ao profesional faille intentar ser mellor, dar máis e sobre todo buscar unha maior creatividade porque xa non é suficiente con sacar fotografías de mellor calidade con equipos profesionais.

É un mundo cada vez máis competitivo?

Si, moito. Cada vez é máis dificil destacar, tes que ofrecer algo moi bo ou saber moito de marketing.