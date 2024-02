Una mirada artística al toreo

Jesús San José Arranz inaugura a las seis de esta tarde en la casa de la cultura de Burela su segunda exposición en esta localidad en la que reside desde hace décadas pero que es una muestra muy vinculada a las tradiciones de su lugar de nacimiento, Cigales, en Valladolid. Se trata de El traje de luces, con cuadros de pintura al óleo con pasamanería que invita a todo el mundo a visitar no por el tema, sino por el amor a la pintura "y el mucho trabajo que hay detrás" de cada obra.

La exposición se inaugura a las seis de esta tarde (no a las ocho, como se publicó por error) y permanecerá en la casa de la cultura hasta el 22 de marzo, con horario de visitas de lunes a viernes por la mañana de once a una y por la tarde de seis a nueve. "Son catorce cuadros de 50x80 y uno más grande de 100x80 donde he intentado reflejar lo que es el traje de luces de un torero a través de un lienzo y con materiales que tiene el traje de luces", comenta sobre la muestra, que se completa con dos pizarras grandes pintadas con la misma temática.

La exposición ya pudo verse en localidades de su tierra natal con muy buena acogida y lo animaron a exhibirla en Burela, aunque reconoce que tuvo "muchas dudas" al no haber aquí la misma tradición de los toros, por eso anima a los vecinos a verla desde una perspectiva artística y del trabajo que tiene detrás, pues "hay cuadros que alguno pasa de las 200 horas" de dedicación.

Los lienzos incorporan volúmenes con elementos propios de los trajes de luces que consigue con pompones, perlas, cordones o lentejuelas. Admite que las vestimentas originales son "espectaculares" por los detalles y materiales que los conforman, y los cuadros los pinta después con colores como el oro, "muy adaptados al óleo". Los cuadros representan desde escenas de toreo a detalles de los trajes, y en ellos aparecen figuras como Paquirri o José Tomás.

En esta misma serie hay además dos pizarras, un material sobre el que no es complicado pintar, "solo hay que lavarla antes y darle una mano de barniz", comenta. Son obras que "para un mesón o para una bodega se adaptan muy bien".