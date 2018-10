La ministra Maroto cree que hay una oportunidad para salvar las dos plantas de Alcoa

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, dijo este viernes que cree que hay "una oportunidad" para salvar las plantas de A Coruña y Avilés del fabricante estadounidense de aluminio Alcoa y aseguró que el Gobierno no parará de trabajar hasta que efectivamente vea "que no se puede hacer nada". En un encuentro en Pekín con corresponsales españoles durante su visita oficial a China, indicó que están en contacto con el consejero delegado de la compañía, Roy Harvey, para que éste hable con los responsables de la empresa en España con el objetivo de encontrar soluciones.

La ministra reconoció que la reunión que mantuvieron representantes del Gobierno central, gallego y asturiano con la empresa y los sindicatos "salió mal" pues la compañía no aceptó la reversión del expediente de regulación de empleo presentado. "Somos optimistas, tenemos otras crisis industriales en las que estamos trabajando y esperamos dar buenas noticias dentro de poco, no vamos a parar de trabajar hasta que efectivamente veamos que no se puede hacer nada". "Creemos que hay una oportunidad para salvar las dos plantas y en eso estamos trabajando", recalcó.

Respecto al coste de la factura eléctrica, una de los argumentos esgrimidos por Alcoa para el cierre, Maroto dijo que están estudiando sacar la subasta de interrumpibilidad, de la que Alcoa era la principal beneficiaria y que estaban a punto de hacer pública antes del anuncio hecho por la compañía. Además, añadió, están agilizando la orden para que las electro-intensivas puedan cobrar las ayudas para costes indirectos de CO2.

La ministra recordó que la normativa que regula el precio de la electricidad "la aprobó el Gobierno anterior" y dijo que su departamento quiere abrir el debate para "llevar una buena ley al Parlamento en la que haya consenso". "Esperemos que los partidos estén a la altura para que podamos sacar la ley lo antes posible porque nuestras empresas, pero también los consumidores, lo están pidiendo", dijo.

SINDICATOS. Por su parte, los secretarios generales de UGT y CC OO en Asturias, Javier Fernández Lanero, y José Manuel Zapico, respectivamente, han criticado la actitud "impresentable" de Alcoa, y han acusado a la empresa de mentir cuando alude a problemas en la producción y en el precio de la materia prima y de la tarifa eléctrica. Para Fernández Lanero, la manera de actuar de Alcoa en este proceso "dice muy poco" de una gran multinacional que ha recibido "millonarias subvenciones públicas" para mantener sus instalaciones.

Desde su punto de vista, el gran problema de este país es que no existe ningún instrumento que permita evitar o condicionar el cierre de empresas que han recibido dinero público para mantener su actividad. Además, ha criticado que no hayan invertido ese dinero en el Principado en todo el tiempo que han estado asentados en la región.

Por su parte, Zapico ha subrayado que Alcoa "miente" cuando dice que tiene problemas en la producción, ya que produce "con normalidad" y podría incrementarla si invirtiese en tecnología, algo que "no ha hecho en todos estos años". También ha criticado que miente cuando dice que el precio de la materia prima es otro problema añadido, ya que la produce la propia compañía y la vende "a precio de mercado", y cuando alude al precio de la energía, ya que ha recibido ayudas públicas para garantizar "su competitividad".

Ante esta situación, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía a "protestar" para revertir este cierre, algo que podría conseguirse "con voluntad política", ha asegurado. Por último ha agradecido el apoyo recibido a nivel europeo esta semana, ya que entiende que será "fundamental" para ganar esta batalla.