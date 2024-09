Camino Casabella: "As miñas obras tamén son unha forma de activismo"

Cando era nena xa soñaba con dedicarse á pintura?

Si! Sempre o tiven claro. Xa na gardería me gustaba o debuxo e chamaba a atención dos profesores. No colexio comecei a gañar moitos premios por cousas creativas, así que cando rematei o instituto fun estudar Belas Artes a Pontevedra e especialiceime en pintura. Uns anos despois quixen complementala estudando na escola superior de arte e deseño Ramón Falcón, onde estudei serigrafía. Tamén lle dei algo á cerámica, pero non o rematei.

A súa familia é de Alfoz, como se sinte ao expoñer na Mariña?

Fíxome moita ilusión ter a oportunidade de expoñer a miña obra no lugar natal de meus pais. Ademais, esta mostra é especial porque levaba desde 2019 sen expoñer individualmente. Encantoume o recibimento, veu moita xente que non agardaba e creo que lles gustou. Ademais, o espazo da biblioteca de Viveiro é marabilloso.

Toda as obras son retratos de mulleres, cal é o seu obxectivo?

Creo que a miña obra pode encadrarse dentro do arte feminista. Á parte de xerar pinturas como obxecto de contemplación estética, as miñas pinturas tamén son unha forma de activismo, quero poñer en valor os logros destas mulleres tan importantes, como Sinéad O'Connor ou Isabel Zendal. Tamén quero rachar estereotipos.

Empregou cores moi vívidas, teñen algún significado especial?

Usei a técnica acrílica porque o tempo de secado é rápido e dá unhas cores moi brillantes. Son cores luminosas, optimistas, alegres, escollinas porque esas mulleres transmítenme luz, elas representan o futuro, abren un tempo novo máis positivo para as mulleres.

Como se inspirou para recrear estas mulleres nas súas pinturas?

Primeiro penso na persoa. Son mulleres que chaman a miña atención e, de feito, teño unha listaxe de mulleres pendentes que admiro. Busco imaxes delas e se é posible coñecelas persoalmente fago eu as fotos. Despois investigo para acompañar o retrato dun texto sobre elas. Ás veces fago un boceto, pero normalmente comezo directamente no lenzo.

Entre todas as obras, hai algunha da que se sinta especialmente orgullosa?

Unha das últimas que fixen, o retrato da cantante Sinéad O'Connor.

E hai algunha artista pola que sinta admiración?

Diría que Maruja Mallo, Frida Kahlo, Barbara Kruger, as Guerrilla Girls e Yoko Ono, que desta última tamén fixen un retrato que pode verse na exposición de Viveiro.

Despois de Viveiro, cal é o seguinte destino para a súa obra?

Gustaríame levala a moitos sitios, tamén fóra de Galicia se teño a oportunidade. Este ano farei algunha exposición máis, os meses de outubro e novembro poderanse ver os retratos no Vello Cárcere de Lugo, aínda que as datas non están todavía confirmadas, e en decembro irei ata Teo para expoñer na sala El Local, de María Xosé Díaz.