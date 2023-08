"As miñas apostas persoais son erradicar o feísmo e manter o dinamismo no concello"

Chegou á alcaldía de Cervo, "de súpeto", como ela mesmo di, tralo nomeamento do alcalde electo o 28 de maio, Alfonso Villares, como conselleiro do Mar en xuño. Foi ela quen asumiu o bastón de mando despois de catro anos como tenente de alcalde e á fronte das delegacións de Facenda, Cultura, Educación e Patrimonio e oito na política municipal.

Que balance fai destes algo máis de dous meses na alcaldía?

Foron dous meses moi intensos e gratificantes porque todo foi ben. Coincidiu cos meses de verán e tendo en conta que somos un concello moi dinámico, con moitas actividades e eventos ao longo destes meses, tiven que compaxinar esa actividade coa dedicación que requiere agora a alcaldía. Tamén foron días de moitas reunións, de poñerme ao día con cousas que antes sabía pero non levaba directamente. Pero moi contenta.

Precisamente a xestión cultural era unha das súas áreas como concelleira, como o organizou este verán?

Precisamente como o nomeamento foi de súpeto, entendía que un traballo que levo facendo oito anos non se podía delegar en tan pouco tempo, sobre todo, porque o verán é unha cousa que xa está practicamente planificada e levábamos moitos anos facendo as cousas do mesmo xeito. Pasarlle iso a outras persoas que nunca o fixeran era un pouco complicado a esas alturas do ano e mantívenme á fronte diso aínda que en coordinación con máis xente.

O cultural é un ámbito no que se sente cómoda.

Sempre me impliquei moito en todas as actividades. Ao principio dábame moito respecto, pero despois de oito anos xa vas máis convencida das decisións e lévalo dun xeito máis cómodo. É certo que ademais tanto as actividades lúdicas, como deportivas e culturais, igual que estar coa xuventude, é algo que sempre me gustou e iso foi dando os seus froitos porque, por exemplo, durante estes anos por Cervo pasaron artistas e grupos de música importantes do panorama galego e iso foi unha satisfacción enorme.

Houbo algo que lle sorprendera neste tempo?

Levo oito anos no goberno municipal e todo o que me pasou neste tempo foi sempre positivo. Durante os últimos catro fun tenente de alcalde e xa estiven moi involucrada no día a día do Concello en todos os ámbitos, polo que coñezo bastante ben todo. É certo que tes que poñerte á fronte de moitas cousas que é o que levo facendo estes dous meses, pero teño que destacar o cariño e a comprensión que teñen os veciños.

"Teño que destacar o cariño e a comprensión que están tendo os veciños comigo"

Como está funcionando o equipo de goberno do que antes formaba parte e agora lidera?

Estou encantada co equipo que formamos. Sempre dixen que o bastón de mando non me tocou só a min collelo, que somos sete os compañeiros que gobernamos. O máis importante e o que temos moi claro é que hai que atender ás demandas dos veciños e traballar xuntos sempre.

Cales foron as primeiras decisións que tomou?

As primeiras decisións foron sobre todo de proxectos que tiñamos xa encauzados e que faltaba xestionalos. Tiven reunións con algúns departamentos municipais, aínda non acabei, e o que me interesa é coñecer todo o funcionamento e como podemos melloralo. A diferenza principal é que as decisións antes tomabas outra persoa e agora recaen en min.

A que temas da xestión municipal lles está dando prioridade?

Como foi o verán, o máis improtante foi a conciliación, que é unha das apostas deste goberno nos últimos anos, e despois todo o que teña que ver co benestar e a calidade de vida dos veciños.

Xa avanzou que sería un mandato de continuidade, pero ten en mente algún proxecto persoal?

Realmente tiñamos as ideas moi claras con respecto ao que ian ser os seguintes catro anos. O noso obxetivo é cumplir o que presentamos nas eleccións de maio. Persoalmente teño o obxectivo de rematar co feísmo, de ter instalacións deportivas de calidade, seguir coa conciliación e facer que o concello siga sendo dinámico.

Como están os expedientes para erradicar o feísmo?

Todo está avanzando ben para conseguir o mesmo obxectivo que conseguimos na Atalaia, en San Cibrao. Estamos avanzando en todos os trámites para facernos coa propiedade de todas as edificacións que quedaron inacabadas, tres edificios en San Cibrao e chalés adosados en Cervo. Cando iso estea, a idea é demoler algúns e nos outros, si existe a posibilidade, pódense aproveitar para crear vivenda.

"A Atalaia segue avanzando e trátase dun proxecto que nos ilusiona moitísimo"

A Atalaia segue avanzando.

Si, este é un proxecto que nos ilusiona moitísimo. O obxectivo é a recuperación integral desa zona e a construcción da praza está bastante avanzada. En breve aprobarase tamén a demolición do edificio que nos queda pendente.

Xa recibiu as primerias críticas da oposición a conta do sobrecusto das pistas de atletismo.

Son unhas críticas que non se entenden moi ben porque vamos ter unhas pistas de atletismo que van ser as primeiras e únicas homologadas da Mariña. Vamos ser un referente deportivo en toda a comarca e para nós iso é moi positivo. No último pleno levamos eses 84.000 euros a maiores que en realidade corresponden con melloras que se foron vendo sobre a marcha. Temos as contas saneadas, un Concello libre de débeda para os vindeiros catro anos, polo que podemos facer frente a este incremento grazas a unha boa xestión financieira.

"Teño menos tempo para min, pero conseguirei un equilibrio entre a vida persoal e o Concello"

Que cambios notou estes meses a nivel persoal?

A alcaldía require todas as horas do día e máis, pero tamén a concellaría era algo no que me implicaba moito, aínda que claro eran decisións que se filtraban e agora todas as teño que tomar eu. A miña familia sempre entendeu e respectou esta implicación así que o cambio tampouco o notan moito. É verdade que teño menos tempo para a miña vida persoal porque teño que poñerme ao día pero conseguirei un equilibrio porque si estás ben na vida persoal tamén estás ben para traballar.

Como está sendo sustituir a un alcalde que o foi tantos anos?

Alfonso sempre foi unha persoa moi accesible e na medida que pode tamén está pendente de nós.

Recorre a el algunha vez?

Algunha vez, para cousas que estaban pendentes de antes.