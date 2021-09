Pescados Rubén FS: Miña terra laranxa

En corto

HISTORIAL

14 tempadas

Son as que cumprirá Edu defendendo a portería do Pescados Rubén. O gardarredes de Narón chegou a Burela no exercizo 2007-08, procedente do Celta de Vigo e xogou catro anos no Vista Alegre. Despois dun fugaz paso polo Oxipharma Granada, onde estivo un ano, voltou á Mariña para quedarse xa definitivamente, xa que vai cumprir a súa décima tempada consecutiva vestindo as cores do club laranxa.



INICIO TARDÍO

A Liga empezará o día 9 de outubro, cun partido no Vista Alegre co Zaragoza como rival

A competición da Primeira División masculina arranca esta tempada máis tarde do habitual pola preparación que está facendo a selección española cara ao mundial. O fin de semana do 9 e 10 de outubro é a data sinalada para que empece a rodar o balón no polideportivo Vista Alegre, coa visita do Zaragoza, unha das grandes revelacións da pasada tempada, pero que podería ser un rival directo dos mariñáns.



AMISTOSOS

O primeiro partido de preparación terá lugar en terras asturianas, contra o Rodiles

O Pescados Rubén Burela FS empezará este mesmo fin de semana a súa preparción no que atinxe a partidos amigables. O conxunto que adestra Riquer viaxa a terras asturianas para xogar en Villaviciosa contra o Rodiles, un rival que xa se está facendo habitual nas pretempadas do conxunto burelao.

O Fogar do Breogán ou Miña Terra Galega podía ser esta tempada a música máis representativa para o Pescados Rubén Burela FS máis galego da súa historia recente. A identidade do club burelao está máis relacionada que nunca coa terra irmandiña ao contar con nada máis e nada menos que 13 xogadores que naceron en Galicia ou viñeron de moi noviños, no caso dos caboverdianos Renato Lopes e Renatinho, que levan toda a súa vida deportiva no club laranxa.

A fichaxe de Isma e a volta do cedido Porto amplián en dous a nómina de xogadores galegos na plantilla que defenderá as cores laranxas na máxima categoría, baixo a dirección do exxogador internacional Alberto Riquer.

Isma, que naceu na Fonsagrada, chegou ao profesionalismo da man do Parrulo ferrolano, logo de sobresaír dende moi noviño nas competicións autonómicas despois de saír da canteira do Ribeira. Porto, pola súa parte, formouse na prolífica base do Prone Lugo e chegou ao Burela FS na tempada 2017-18, xogando as dúas últimas tempadas como cedido en Noia e Santiago.

Este achegamento aos xogadores galegos xa deu un pulo moi relevante no verán de 2020, cando chegaron para vestirse de laranxa Quintela e Pazos, dous xogadores nados en Arzúa e Ames, que destacaron nos seus primeiros anos como profesionais no Santiago Futsal e que decidiron retornar ao fútbol sala galego despois de xogar en clubs importantes na máxima categoría nacional. Nos anos anteriores chegaran tamén Lucho, nado en O Corgo, ou o lucense Álex Diz, que xogou un montón de derbis fronte ao cadro burelao no Prone ou no Santiago Futsal.

CANTEIRÁNS. Todas estas incorporacións realizadas nos últimos anos estiveron tamén acompañadas dun bo número de canteiráns que foron facéndose un oco no primeiro equipo e algún que está aínda nese proceso. O caso máis relevante é o de Renato Lopes, que está xa na axenda dos clubs máis grandes do fútbol sala español e incluso se barallou o seu nome como aspirante á selección.

Antes que Renato fíxose un nome no primeiro equipo Iago Míguez, toda unha referencia no club dentro e fóra da pista, que comparten os galóns de capitán con Edu e que leva xa 10 tempadas xogando no club do seu pobo de nacemento. Tamén Pitero está xa afianzado e cobrando cada vez máis protagonismo no equipo, algo que tamén busca Nito, namentras que Renatinho ou o porteiro Bruno García pelexan tamén por atopar o seu momento na Primeira División.

O GRAN CAPITÁN. Pero se hai un xogador instalado nos corazóns dos siareiros bureleses por enriba do resto, sen dúbida é Edu, o gardarredes de Narón que leva nada máis e nada menos que 14 tempadas en Burela, as 10 últimas de xeito consecutivo.

O gran capitán laranxa empeza cada tempada dende fai tempo como se parecese decidido a que cada unha sexa a última, pero é a mesma pista a que lle fai seguir ao pé do cañón. "Ao final é o rendemento o que vai decidindo cada ano o camiño que tomar. No anterior exercicio atopeime moi ben, con moito menos peso e as lesións respectáronme, o que finalmente me axudou a tomar unha decisión", sinala Edu, que aínda ten grandes obxectivos na mente antes da retirada. "Quixera ver o Vista Alegre dos días grandes, estar xogándonos algo importante. O ano anterior volveu a xente ao pavillón, pero as restriccións fixeron que non puideran vir tódolos afeccionados que nos gustaría ver", dixo.

Edu amósase moi satisfeito polo sendeiro que vai tomando o Pescados Rubén, destacando a aposta pola xente galega e tamén pola canteira. O naronés pensa que este é o camiño a seguir, non so para afianzar o presente, senón tamén para mirar cara ao futuro con optimismo e entusiasmo. "Penso que a directiva está apostando máis que nunca por un proxecto moi identificado coa terra e tamén coa casa. Non so hai moitos xogadores galegos, senón tamén moitos que saíron da base do noso club, o que aínda xenera máis vínculos coa afección. Penso que ter un grupo forte de xogadores galegos tamén fai que o proceso de adaptación sexa máis doado e incluso que se lle dea maior relevancia a algúns títulos como a Copa Xunta, que vindo de fóra non ten o mesmo recoñecemento e valía", explicou.

O gardarredes do conxunto burelao tamén fala do novo adestrador e do tipo de equipo que se pode ver. "Polo que estamos vendo nos primeiros adestramentos penso que imos ser un conxunto moi agresivo, no bo sentido, e incómodo para os rivais. Penso que se vai ver un Pescados Rubén FS moi intenso e aguerrido".

FICHAXES. Catro son os xogadores, ademais de Porto, que volve, que se incorporan como novidades ao Pescados Rubén FS. Edu está convencido de que as incorporacións poden axudar moito a facer un bloque máis sólido e cunha gama de recursos máis ampla, sobre todo en ataque. "Perdemos algún xogador moi imortante para nós, pero penso que os reforzos van aportar moito. A Isma coñecémolo sobradamente pola súa traxectoria no Parrulo, é un xogador dinámico que axuda en tódolas facetas do xogo, namentras que Wanderson tamén ten experiencia na Liga e é un xogador moi forte a nivel defensivo, ademáis de ter boa pegada. Os dous brasileiros son menos coñecidos e so puiden ver a Rikelme, pero ten moi boa pinta", dijo.

Pese a que seu carné de identidade di que Edu está a piques de cumprir os 42 anos, o capitán laranxa aínda quere ver o que pasa neste exercicio antes de tomar unha decisión respecto ao seu futuro. "Imos esperar acontecementos e desfrutar de cada tempada, que pode ser a última (risas)".

Estreno

O madrileño Alberto Riquer lidera o proxecto dende o banquiño

O elixido para ensamblar tódalas pezas que asenten ao Pescados Rubén FS na mellor Liga do mundo é o madrileño Alberto Riquer, un home que o foi todo como xogador, conquistando unha morea de títulos nacionais ademáis dun campionato do mundo coa selección española. Agora, intentará tamén recoller éxitos na súa etapa como adestrador, que empeza en España no banquiño laranxa logo de ser asistente no Inter Movistar.



Experiencia nas ligas de Inglaterra, Xapón e Italia

Riquer adestrou no Baku United na tempada 2015-16 na súa estrea nos banquiños e tamén estivo no Urayasu xaponés e no Feldi Eboli, na pasada tempada.