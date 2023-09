"A miña prioridade é subsanar o problema da auga cunhas instalacións actualizadas"

Ela mesma se define como unha muller atípica, como atípica é a súa alcaldía. Nas eleccións de maio saíu elexida concelleira por Udival, pero os resultados xerais (con catro edís para o PP, dous para o PSOE e outros dous para o BNG) déronlle a chave do goberno. Ao final, foi investida alcaldesa nun tripartito con socialistas e nacionalistas.

Xa tiña experiencia como concelleira e tenente de alcalde, ahora alcaldesa. Como está sendo esta nova etapa?

Cando levaba a concellaría de Asuntos Sociais e Cultura como xa tiña firma era moi parecido; era tomar decisións e asumilas ata o final. Como alcaldesa moitas veces chéganche peticións de todos os ámbitos, pero eu o que fago é derivalas ao concelleiro que lle toca, porque cada edil ten autonomía na súa concellaría así que eu non teño as decisións absolutas sobre todo.

Unha das súas competencias é o abastecemento de agua, que este ano non está sendo sinxelo.

Non, está sendo un pesadelo entre os problemas da sequía e o obsoletas que están as instalacións. O único que se fixo en anos anteriores, non só no último mandato senón en todos os anteriores, foi poñer parches, así que agora temos moitas tubaxes que rompen continuamente e por moitos sitios.

Postura: "Os arranxos na traída non dan votos porque é algo que non se ve, pero para min é un servizo básico"

E como aborda a problemática?

Agora estamos levantando zonas nas que se rexistran fugas. Por exemplo, o outro día detectamos 14 fugas nun tramo de 150 metros e estamos poñendo tubaxes novas en todo ese cacho. Estamos intentando ir renovando por zonas as tubaxes, polo menos para que en sitios que sabemos que están parcheadas varias veces que non volvan a dar problemas. Sei que neste momento, os veciños están sufrindo as consecuencias porque ten que haber cortes de auga e pídolles desculpas por elo, pero esta maneira de actuar garantízanos que a longo prazo imos ir renovando todas as instalacións. Xa sei que estes arranxos non dan votos porque non se ven e por iso foise deixando, pero para min a auga é un ben básico e imos ir actualizando as instalacións pouco a pouco.

Que outras decisións tomou nestes primeiros meses?

Cheguei e atopeime o verán sen organizar, así que en pouco tempo houbo que montar unha infraestrutura de servizos que non estaban nin orzamentados e houbo que levar as partidas a pleno.

Cales serán as liñas do mandato?

Para min agora mesmo é prioritario que o tema da auga quede subsanado cunhas instalacións máis actualizadas e cunha captación que nos permita que durante todos os anos, aínda con sequía, haxa abastecemento. Tamén que o servizo de augas, que neste momento o leva unha persoa soa, que non sexa así e que haxa polo menos dous traballadores para que estea cuberto o servizo.

E ten algún proxecto concreto que lle gustaría sacar adiante?

Gustaríame ter un centro de día en condicións, para cubrir as necesidades de O Valadouro e Alfoz. Eu creo que os dous concellos deberíamos ir da man en moitas cousas e neste caso moitos servizos que hai duplicados deberíamos repartilos para complementarnos en lugar de repetirnos. Agora que somos dúas mulleres nas alcaldías igual é máis sinxelo chegar a acordos.

Colaboración: "O Valadouro e Alfoz deberiamos traballar en chegar a acordos para complementar servizos en lugar de duplicalos"

Ten unha especial querencia polo Mercado de Primavera. Como está o expediente para declaralo de Interés Turístico de Galicia?

Si, téñolle un amor especial. O expediente vouno reactivar agora porque cando o solicitaramos a primeira vez dixérannos que o único que nos faltaba eran anos porque non nos admitiron o antigo mercado, pero agora xa cumpliríamos os anos e o imos tentar outra vez. Tamén quero retomar as raíces do mercado, que era máis familiar e menos festivo, para enfocalo máis á lembranza do que era esa cita, que era a filosofía coa que nacera pero foi evolucionando por outro lado.

Como son as relacións dentro do tripartito?

Con respecto. Cada un ten as súa propias ideas e intentamos respectar as dos demais e razoar cales son as prioridades. Eu creo que aínda que sexamos partidos políticos distintos as prioridades e as necesidades reais dos veciños vémolas todos, así que polo momento non tivemos ningún problema e traballando con respecto non creo que os vaiamos ter.

"Se a política non estivese orientada coma un traballo, contaría con máis xente interesante"

É unha das poucas alcaldesas que non cobra do Concello e mantén o seu traballo.

Creo que a política se non estivera orientada coma un traballo, estaría máis chea de persoas máis interesantes. Creo que a orientación como forma de ganar cartos, empobrece a realidade política deste país. Cando empezou a democracia a meirande parte das persoas que se dedicaban á política era xente que non vivía da política e que incluso fixera unha carreira anterior e hoxe en día o que nada ten é o que se mete en política. Ninguén debería orientar ao 100% a súa vida cara a política.

Como se organiza?

Ás oito da mañá estou no concello ata as nove, nove e cuarto; a esa hora marcho para traballar na farmacia; despois se teño que vir a mediodía, veño e senón vanme pasando todo ao longo da mañá e vou firmando o que teño que firmar. Pola tarde atendo cousas do Concello. Vou coordinando como coa miña filla, claro.

Terá menos tempo para ela.

Bueno eu levoa comigo a moitos sitios. Agora por exemplo, que ando mirando esto das fugas, ven comigo se ten que vir. E os sábados e os domingos se me chaman e estou con ela, pois levoa tamén e vamos mirar o que haxa que mirar. Pero bueno non me importa iso, porque a min gústame a xente en xeral.