Timiraos: "A miña irmá foi quen máis me animou"

SANTI TIMIRAOS é un apaixonado da súa terra, Viveiro, e sempre fixo o posible por poder traballar e vivir no seu pobo. Este sentimento de pertenza foi o que lle fixo volver da Coruña, onde estaba a traballar como adestrador persoal nun ximnasio, e montar o seu propio centro deportivo. Seitura é máis que o nome do seu negocio, para el significa o traballo que hai detrás de todo e o que se debe facer para sacar as cousas adiante, como se fai cos cultivos antes de poder obter o seu froito. Coa súa tenacidade, e algo de axuda da familia, conseguiu sacar adiante o seu proxecto máis persoal.

Por que decidiu poñerlle Seitura ao seu ximnasio?

Foi sen dúbida o máis complicado de atopar xa que ao fin e ao cabo o nome que lle pos ao centro é o que te vai representar. Uns amigos e máis eu fixemos unha viaxe a Lisboa e dela tiña que saír o nome. Ademais quería que fora unha palabra en galego e que tivera relación co mundo rural. Ao final suxeriuna un amigo. Seitura é cando se recollía o centeo e o trigo antes da malla, por iso representa a cultura do esforzo, cando plantas un cultivo tes que esperar para recollelo, non é facer algo e que saia xa no momento. Todos os veciños traballaban en conxunto, en equipo, para sacar o traballo de meses adiante. Para min a cultura do esforzo significa moito, por iso teño un vinilo na entrada no que se le "Recolle o que sementas". Se traballas por algo e lle pos ganas e constancia ao final ten a súa recompensa. Na familia non gustou moito o nome ao principio pero cando lles expliquei o significado rematei por convencelos.

Como decidiu comezar con este proxecto?

Ao fin e ao cabo o que me motivou foi que era o que me gustaba facer. Chamoume un veciño de Viveiro, Iago Barro, para ir traballar á Coruña ao 360 Training Center. Era unha boa oportunidade e decidín ir. Comecei traballando 45 minutos á semana e pagar un alugueiro era imposible, durmía nun colchón no chan da casa duns amigos, foi moi difícil. Entón, estando alí comecei a sentirme baleiro. A miña casa estaba en Viveiro e pensei que sería xenial estar no pobo traballando do meu. Foi miña irmá Lara quen máis me animou para que me atrevera. Miña irmá sempre estivo aí para todo e foi a que me empurrou a facelo, xa que de acordo con ela era mellor trabucarse agora e non fallar máis adiante.

Como foi a posta en marcha do ximnasio?

Comezamos a planificar a obra, pero era moi complicado porque non me daban data para comezar. Entón empezou a traballar o mozo de miña irmá e despois involucrouse toda a familia. Foron meu padriño, miña tía, meus avós, todos. Nunca me puxeron ningunha pega e animáronme en todo momento, traballaron o inimaxinable, quedaban ata as doce da noite aínda que se tiveran que levantar ás seis da mañá para ir traballar. Se ao final o conseguín foi grazas ao esforzo da miña familia, que sempre estivo aí.

Xa tiña experiencia con algún negocio deste tipo?

Non, estaba aí para montar algo propio. Estudas a carreira e non sabes moi ben para onde ir porque tes moitas opcións. Podes tirar por educación, unha oposición por iso de ter unha praza no Estado; algo de rendemento, xestión, non sabía que facer... Ao final nunca tiven a oportunidade de facer algo de xestión e se xuntas o deporte e a organización de eventos traballando con Excel, que me encanta, pois sae isto, aínda que tal como montar un centro así nunca o pensara.

Con que formación conta para apoiar un proxecto así?

Eu estudei Ciencias da Actividade Física e do Deporte na Coruña e o máster de Alto Rendemento Deportivo. Serei eu o que oferte os adestramentos persoais no ximnasio e espero poder contratar a alguén máis no futuro.

Oferta algún outro servizo?

A xente pregunta moito pola dieta e a nutrición, pero cada un ten as súas competencias, e eu non estudei para facer dietas.

Cales son as perspectivas para o inverno?

Depende un pouco da xente. Cando pasa o verán pode que houbera excesos e fai falta volver a unha rutina. De todos os xeitos o que está evolucionando a mellor é que a xente lle da máis importancia ao deporte, está claro que quen está sentado todo o día a saúde vai ir a menos. Por iso pode ter máis tirón porque se sabe que a actividade física é boa para todas as idades e con todas as enfermidades. De feito con calquera persoa que teña un problema de saúde e pensa que non pode facer deporte seguramente sexa o contrario de deixarse aconsellar por profesionais que lle farán ben.