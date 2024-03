Adrián Fernández: "A miña boa adaptación ten que ver co alto nivel que amosa o equipo"

Adrián Fernández Deán (Burela, 2005) convertiuse na gran revelación de la SD Burela, o equipo máis en forma da Primeira Autonómica, que se atopa en postos de promoción de ascenso. Adrián leva 12 goles, pero o que máis chama a atención é a súa madurez dentro do terreo de xogo para tomar as decisións axeitadas fronte a rivais con moita máis experiencia. Aínda en idade xuvenil, Adrián fíxose cun posto no once burelao. Os seus 12 goles convírteno no segundo máximo realizador do equipo, tras Jairo, que leva 13, e a súa relevancia no xogo ofensivo é fundamental para explicar a gran xeira do equipo da Marosa, que encadea xa 7 triunfos seguidose 13 partidos sen perder. Adrián leva 17 titularidades e participou en 22 dos 23 encontros.

Parece que está levando moi ben ese paso de xuvenís ao fútbol afeccionado se nos atemos aos números.

Ao principio custoume un pouco porque a diferenza de intensidad e ritmo é notoria, pero pouco a pouco funme adaptando e agora síntome bastante cómodo sobre o terreo de xogo.

Leva vostede máis de 100 goles dende cadetes, sorpréndelle levar agora xa 12 tantos ou era algo que esperaba?

Pensaba que me ía custar moito máis, pero supoño que terá que ver co alto nivel colectivo que amosa o equipo, penso que temos un bloque moi forte e unido e un grupo de veteráns que me fixo a vida moi sinxela dende que cheguei.

Ten moito que ver co seu rendemento a confianza do míster?

Ao inicio de tempada cando fichei polo Burela díxome que ía ter as miñas oportunidades e que se as aproveitaba xogaría moitos minutos, como así está sendo. Ás veces tamén berra (risas), pero para corrixir cousas.

Podería ser outra das razóns que explican a súa boa adaptación o feito de contar con xogadores na plantilla que xa coñecía e moitos deles rapaces da súa idade?

Somos un equipo moi noviño e xa xogara antes nas categorías de base con Iago ou Iván, iso sempre facilita as cousas para un xogador da miña idade.

E que me di do estilo tan ofensivo que practican?

Pois seguramente será unha das explicacións de que me sinta moi cómodo, creo que a nosa aposta futbolística pola posesión e por chegar con moita xente á área beneficia as miñas condicións. Temos unha identidade moi definida e cada un coñece o seu rol.

Vese xa pelexando poro coller ao Pol ou prefiere pensar en asegurar a segunda praza?

Penso que sería un erro estar mirando a clasificación e marcarnos obxectivos a longo prazo. Estamos nunha xeira de resultados impresionante e o único que temos que facer é darlle continuidade. Se nós somos quenes de seguir a este nivel estou seguro de que poderemos optar a cotas moi importantes ao final da tempada.

Pero non me diga que non pensan no ascenso.

Quedan aínda 12 partidos, que son moitos, non hai que mirar tan lonxe senón centrarnos en sacar adiante o partido en Guitirz.

Ese é un pensamento moi cholista, é vostede do Atlético?

Non, son do Barça.

Ten fama de xogador da rúa, algo que seguramente lle axudará tamén para enfrontarse a rivais máis expertos.

Eu sempre trato de ser listo e aproveitar as condicións que teño, considérome un futbolista rápido e vertical e intento buscar espazos nos que facerlle dano ao rival.

Considera ao Burela coma un trampolín para poder fichar por algún equipo de superior categoría como podería ser o Viveiro, que está en Terceira?

Non gasto un minuto do meu tempo pensando en nada diso, estou totalmente centrado no Burela e desfrutando a tope na tempada. Síntome feliz aquí e agora mesmo diría que é onde quero estar o ano que ven.