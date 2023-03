Mimina, a primeira luguesa que tivo carné

Este 8-M era o día para recordar a María Reimunde Basanta (1889-1984), aquela dona de San Martiño de Mondoñedo tan adiantada en moitos aspectos da vida, nun deles como muller ao volante pero quizás non o máis destacado. Os sobriños Ramón e Blanca aportaron os seus testemuños sobre o carácter e rasgos daquela "señorita María", que así a trataban en San Martiño e Foz por ter estudado no colexio de monxas de Ribadeo no que entón aprendían as señoritas.

"Era unha muller atrevida e decidida -conta Ramón Reimunde-, eu que era o seu afillado e a bauticei como Mimina, nome co que sempre a chamamos na casa, tamén viaxei na súa Vespa como acompañante, e despois só, claro, porque a herdei". Así e todo, a Vespa que tan ben encaixaba con seu espírito e ansias de liberdade non foi o primeiro vehículo.

Conta Ramón que "foi a primeira muller con carné de conducir na provincia de Lugo e, non só, tamén con permiso para manexar camións, o De Dion Bouton". Blanca cre que cando súa tía foi examinarse do carné á Coruña, ningunha muller o sacara tampouco alí. Conducir con permiso oficial aínda era unha gran novidade para as mulleres antes da Guerra Civil e nalgunhas crónicas se fala de que elas, aparte dos trámites e permisos gubernativos, antes tiñan que pedir autorización aos pais ou aos maridos para sacar o carné. No caso de Mimina non sería necesario pois, tal como subliña Ramón Reimunde, era "solteira por vocación".

Nalgunha web como Reinas sobre ruedas consideran primeira muller española en conducir un coche á escritora galega Emilia Pardo Bazán, tal adianto tiña a condesa na defensa da liberdade individual e tanta determinación mostrou a favor dos dereitos das mulleres e o feminismo, non só nos ateneos e ámbitos académicos. Sexa como for, a automoción sería outra cousa se xa antes, no século XIX, Bertha Ringer (muller de Karl Benz) ou Sophie Marie Scheller (casada con Adam Opel) non aportaran as súas herdanzas para as famosas fábricas xermanas. De feito, considérase a Bertha a primeira condutora da historia.

En España aínda houbo que esperar, pois a primeira muller en ter o oficialmente o carné parece ser Catalina García González, en 1925. Antes, esta leonesa atendía con tan só 20 anos unha liña regular de pasaxeiros cun coche de cabalos pero logo examinouse co Ford T do seu home para poder comprar posteriormente un Hispano-Suiza co que dar servizo de pasaxeiros e levar o correo polo norte leonés.

No caso de María Reimunde, cómpre destacar que a ela tamén na casa, con posibles, os pais José Reimunde Acevedo (alcalde de Foz e empresario con varios negocios arredor do río Masma) e Dolores Basanta Santomé (procedente da familia Basanta de Adelán, Alfoz) facilitáronlle como a seus irmáns ter dito carné, o cal as mulleres podían obter dende 1912. Ademais, nunha casa con outros tres solteiros (Santiago, Pepe e Pedro) ela exerceu de "matriarca da familia Reimunde desde que faltaron seus pais en 1932 e 1944, respectivamente".

Era, como corrobora o seu afillado, unha muller con "ordeno e mando, con moito carácter pero, ao mesmo tempo que gobernaba con autoridade, era máis bondadosa e xenerosa". Levaba unha vida eminentemente rural e Blanca asegura que súa tía "valía para todo, mesmo para poñer unha inxección a unha vaca que para manexarse coa Vespa alí onde facía falla; de feito cando ía nela de compras a Lugo chamaba a atención ver unha muller levándoa pola Rúa da Raíña".

En Lugo cursara o bacharelato, no chamado Instituto General y Técnico, e aínda que tiña carné de primeira para poder conducir os De Dion Bouton da casa (marca que carrozou e compuxo José Barro en Chavín) e tamén "unha rubia da marca Ford" que tiveron en San Martiño, o seu vehículo máis recordado foi a áxil, fermosa e económica Vespa italiana.

Aquela moto tan práctica da casa Piaggio, que dende 1952 se empezou a fabricar baixo licenza na planta de Julián Camarillo en Ciudad Lineal (Madrid), tivo moi boa aceptación tamén entre as mulleres. Era moi práctica, robusta e aínda hoxe se considera cool. Mimina conducía a casa e levaba a Vespa, sen dúbida un vehículo moderno e cómodo para ser unha moto, na que podía montar unha rea de sobriños detrás. A Vespa que reproducimos xunto con estas liñas non é a súa, é outra daquela época extraída dunha foto familiar en Lugo pero pode dar idea da boa acollida rural a aquel escúter, que ao subir de cilindrada, chegou a superar os 90 por hora.

Vespa.

"Vivía enfronte a nosoutros en San Martiño, e controlaba a todos os da familia, para ben, pois daba bos consellos. Foi ela quen me recomendou facerme profesor e deixar o emprego de capitán da Mariña Mercante no que andei. Aconsellábate moi ben e gardaba segredos e confidencias", recoñece Ramón Reimunde, quen destaca que "fíxenlle caso e fun para o Instituto de Viveiro. Por todo isto e por moitas outras cousas, foi unha muller cunha personalidade irrepetíbel".

"Tamén agora hai dúas Marías Reimunde, sobriñas netas, co nome en homenaxe á antecesora, unha en Madrid e outra aquí en Adelán", destaca o profesor e presidente dos propietarios forestais galegos.

E tamén resalta outras cualidades dela, que tamén reflicten as fotos: "Era moi elegante e moderna nos seus costumes e gustos, incluso boa cociñeira e innovadora culinaria pois modificaba as antigas receitas mindonienses".