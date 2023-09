Cinco mil caballos para rescatar personas

La quinta patrullera oceánica de Salvamento Marítimo entregada este martes por el astillero Armón en Burela supone un salto cualitativo en los medios marítimos con que cuenta el Ministerio de Transporte para el rescate de personas pues además de ser más grande y rápida que las anteriores, dispone de tecnologías que facilitan la tarea de la tripulación. En esta y en la propia construcción de la Guardamar Urania existe mucho ADN mariñano puesto que el capitán al mando es de Celeiro, la coordinación de ingeniería en la construcción ha sido responsabilidad de un joven focense y la ejecución técnica del producto estuvo de la mano de un burelés.

El propio nombre, Urania, musa griega de la Astronomía y la Navegación, apunta otro rumbo en los medios de rescate marítimos que, según confirmó el director de Salvamento Marítimo, José Luis García Lena, incluirá en breve los drones en buques de mayor porte. Este martes en Burela se reunió la plana mayor del departamento y también la del astillero en un acto de entrega que incluyó una navegación de prueba hasta Foz. Con los 5.000 caballos de máquina, la nave superó los 29 nudos de velocidad. La Urania alcanza los 30 nudos, cinco más que las también recientes 4 embarcaciones de aluminio que facturó el mismo astillero para la Guardia Civil del Mar y que son algo más pequeñas.

Con rumbo a Santa Cruz de Tenerife aunque sin ubicación fija pues se destinará a intervenciones rápidas allí donde sea necesaria, sin embargo su orientación al rescate de inmigrantes africanos desde Canarias es clara. Y muchas de sus especificaciones responden a esa necesidad concreta puesto que las personas que Sasemar recupera de los cayucos se abalanzan a todos los lugares donde pueden asirse y necesitan una atención rápida y específica.

Raúl Estaire, jefe de flota marítima, y Juan Vasco, jefe de inspección de Sasemar, especificaron a los proyectistas las necesidades a cubrir por el barco, cuya zona de rescate tiene ahora un pasillo a estribor, lo que obligó a desplazar algo a la otra banda la superestructura y habilitación. En los detalles operativos a concretar en el astillero ha tenido mucho peso también el patrón del barco, el celeirense Tito Villarmea Méndez, que hasta ahora mandaba la Guardamar Talía en Canarias y pronto recibirá a la tripulación de ocho personas para hacerse cargo de esta.

A su operación tendrá un barco de 40 metros de eslora y 292 GT de arqueo bruto, 1.400 millas de autonomía y capaz de remolcar embarcaciones de hasta 15 toneladas gracias a sus dos motores diésel de 1.800 kW. También dispone de una embarcación neumática a bordo con capacidad para buscar a seis personas pero, como dice Villarmea, en la Guardamar Talía de 31 metros de eslora que está en Arrecife de Lanzarote, han llegado a rescatar de una vez más de doscientas personas.

Para la recogida de náufragos, a la Guardamar Urania se la ha dotado de una red estibada en un tambor hidráulico en la banda de estribor y en esa zona lleva una zona de rescate amplia al nivel del mar y con visión directa desde el puente de gobierno, con acristalamiento en el costado de estribor, lo que facilitará la maniobra. Dada la experiencia en los rescates, se prescinde así de la otra banda.

Para atender a los náufragos el barco dispone de una sala diseñada en cubierta con fácil acceso para camillas, en un local climatizado y al lado de la enfermería donde atender heridos, así como botiquín y "aseo completo exclusivamente para rescatados". Aunque más hacia proa, la habilitación para los tripulantes, que son los que pasarán más tiempo a bordo, es excepcional, con amplias salas de estar, camarotes individuales, espaciosa cocina, etcétera.

Casi experimental

El propio consejero delegado de Armón, Laulelino Alperi, reconoció en los discursos que los encargos de Salvamento Marítimo "fueron para nosotros el inicio en este campo, allá por 1992, y le hemos entregado 57 unidades desde entonces, incluyendo dos buques de lucha contra la contaminación". Sobre la rápida Urania, resaltó el orgullo de botar un barco dedicado al salvamento de vidas humanas y con un importante desarrollo tecnológico, con casco de aluminio y "casi experimental", en una colaboración en este campo que "antes nos ha abierto mercados en otros países como Israel, Mauritania, Marruecos, Angola o Namibia, pero también en Italia o Alemania, y que aporta estabilidad al sector". Recordó que en 1992 arrancaron en Burela el propio Concello, la nueva Capitanía Marítima y Armón, afianzando la colaboración.

El director general de la Marina Mercante y presidente de Sasemar, Benito Núñez Quintanilla, dio la réplica recordando su antiguo empleo: "Aquí pasé bastantes horas inspeccionando muchos arrastreros de aquella época y esta entrega es un acto bonito porque ayudará a salvar vidas y contribuye a que la industria española pueda evolucionar y experimentar, además de contribuir en aspectos de mejores condiciones medioambientales, puesto que esta embarcación es modélica en ello". Aunque esta vez, la lucha contra la contaminación no alarma tanto como tras el desastre del Prestige.

Al acto de entrega también acudió la directora de Operaciones de Salvamento Marítimo, Mónica Molero.

Gran maniobrabilidad y con enfermería para atender a los náufragos

Es rápida y muy maniobrable (también en el atraque gracias a una hélice transversal) y cuenta con sala de enfermería de dos literas y espacio para camillas. En esta embarcación destacan las cámaras que lo controlan todo en un perímetro de 360 grados.

La Urania tiene un puente donde alberga todos los medios de navegación, comunicación y control. "Se trata de un puente moderno y con pantallas multifunción que ofrecen la opción de seleccionar a la tripulación los sistemas que necesitan utilizar según la operación y ergonómico con gran visibilidad con puesto de control a proa y a popa (gran visibilidad a la cubierta principal y zona de rescate del costado de estribor). También está dotada de una sonda de barrido que puede realizar mapeos 3D del fondo marino siendo esto de gran ayuda en la búsqueda y localización de pecios o similares", señala Salvamento Marítimo.

Allí también destacan los chalecos salvavidas personales con receptores de AIS satelitales, por si acaso. "Y cortinas, muy importantes ", dice el patrón, dadas las horas que dedican a esta ‘oficina’ y la gran superficie acristalada. Si echan muchos días, a bordo caben 5.000 litros de agua y existe una planta potabilizadora y una trituradora de residuos. Y combustible, mucho combustible: 26.000 litros de gasóleo con el repostaje completo.

Tito Villarmea, patrón de la Guardamar Urania

Un mes en Viveiro y un mes en casa, así es la vida de Tito Villarmea, hasta ahora patrón de la Guardamar Talía con base en Canarias y en el futuro inmediato al mando de la Urania, la quinta patrullera oceánica de Salvamento Marítimo especialmente construida para rescatar náufragos y emigrantes desde sus precarias embarcaciones, un trabajo exigente tanto en la capacitación profesional como en la humana.

¿Cuándo se hará cargo de ella?

El 18 vendrá el resto de la tripulación y realizamos ejercicios, continuamos con la puesta a punto.

¿Qué avances presenta respecto a las construidas hace años?

Esta fue pensada para intervenciones rápidas en el sur, desde Canarias sobre todo, en aspectos como la zona de rescate, aunque no tenga una ubicación geográfica fija. Es un barco mayor, de 40 metros de eslora, y podremos realizar navegaciones más prolongadas.

¿A cuántas personas pueden acomodar en un hipotético rescate?

En las actuales hemos llegado a recoger a más de 200 personas en cubierta y esta es más grande.

¿Ya está totalmente armada?

Faltan todavía en popa muchos más cables y pies de gallo para los remolques pero este barco alcanza los 30 nudos, tiene estabilizadores y una gran habitabilidad. La electrónica es puntera, con potentes sondas, dos radares, uno en estado sólido. A ellos se asocia un foco de infrarrojos que sigue automáticamente lo que detecta.

Álvaro López, ingeniero naval que coordinó el proyecto

Tras estudiar Ingeniería Naval en Ferrol, este focense llegó en prácticas al astillero burelés de Armón mientras construía el famoso catamarán Hödor. Tras cuatro años trabajando entre Navia, con el jefe comercial Ricardo García, y en Burela, codo con codo con el jefe del producción Juan Carlos Pernas, han sacado antes del plazo fijado este proyecto . Quiso "andar ao mar" pero su padre, Leopoldo López, patrón del Agarimo Dous ya jubilado, le sugirió otro rumbo que, como el del propio astillero en la actualidad, no es la pesca.

¿Fue complicado responder a las necesidades que les planteaban?

Había que contemplar un pasillo de rescate en estribor, con lo que cambiamos un poco la obra muerta, y la maquinilla también está adaptada a los rescates.

¿Ha habido mucha colaboración por los plazos?

Primero lo definimos con los jefes de inspección y flota de Sasemar, Juan Vasco y Raúl Estaire. Lo pusimos en quilla el 14 de septiembre y volteamos el casco en enero, para botarlo en julio. Tito y Joaquín, el jefe de máquinas, han estado aquí desde entonces.

¿Al final no se enfocó a la pesca?

Me gustaba pero no anda bien. El más joven de Foz que anda al mar tiene 35 años. Pero me fastidia que la gente tenga que irse de aquí para ganarse la vida.

Bueno, usted lo ha logrado.

Sí, tengo 31 años y de mi pandilla de 17 colegas todos seguimos por aquí menos uno. Son profesores, están en Alcoa... Foz es un paraíso de septiembre a junio.