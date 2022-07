Miguel Seijo se prepara para participar en Míster Universo

El vivariense Miguel Seijo competirá en noviembre, más concretamente el día 13 de este mes, en Tarragona, en el concurso de Mister Universo. El culturista competirá en una categoría dentro del fitness, la mens physique, que el propio Seijo la define como "culturismo, pero más light", dice.

Miguel, de 48 años, nació en Inglaterra, pero con siete años llegó a Viveiro. Practica el culturismo desde los 16 años y nos cuenta cómo prepara un evento como este. "Tienes que empezar desde un año antes, y trabajas a nivel de ejercicios, pesas, dieta, disciplina y aguante", dice.

En cuanto a la dieta, asegura que "tengo un tope de calorías diarias, que varía dependiendo del momento, y que ahora está en torno a las 2.200", dice. Entre los platos que forman parte de su dieta están "la carne, el pescado, el arroz, la pasta y las patatas fritas en las freidoras de aire, que ha sido el último gran descubrimiento", dice con una sonrisa en la boca. También toma grasas saludables para completar la dieta y algún lácteo y fruta.

En cuanto al entrenamiento, y lejos de lo que se podía pensar, solo entrena cinco veces a la semana una hora. "Hay que entrenar con inteligencia y cabeza, porque ya tengo casi 50 años", asegura.

Este deportista de Viveiro no se conforma con ir a competir y cuando le preguntamos cuál es su objetivo en Tarragona afirma que "ganar, no voy a darme un vuelta, eso no quiere decir que gane, pero lo intentaré", dice, seguro de sí mismo. "Puedo hacer varias categorías y a ver si pincho algún trofeo", señala. Y es que, en un principio, Seijo participará en varias categorías para poder tener más oportunidades.

El año pasado, en Italia, ya consiguió ser campeón del mundo en la categoría para mayores de 45 años en el mismo evento y en la misma categoría. "Este año tenemos la ventaja de que es en España", afirma.

Sobre su puesta a punto, afirma que "este año me puse en forma muy rápido, porque no quería llegar justo, y resulta que me he puesto en forma para competir cuatro meses antes, por lo que ahora solo queda aguantar y si se puede mejorar un 5%, pues lo haré, pero si la competición fuera este fin de semana estaría preparado", asegura.

Junto a Miguel, este año se desplazará a Tarragona el burelés Iván, más conocido como Pistacho, que el día antes participará en el campeonato de España y que intentará conseguir el pase para participar en Míster Universo. Es su alumno al que entrena en su gimnasio, el Miguel Seijo Fitness Center, en Viveiro.