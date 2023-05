Qué fue de... Miguel Díaz, fotógrafo, taxista y barbero de Ribadeo

Miguel Díaz pasea a menudo por Ribadeo. Ahora puede hacerlo con cierta tranquilidad porque durante décadas no tenía tiempo. Fue un trabajador nato. Cuando era adolescente trabajó como criado en varias casas y luego se marchó a la mili, en Ceuta. Cuenta que allí aprendió "varias cosas que luego me resultaron fundamentales: a cortar el pelo, aunque algo ya sabía, y a conducir".

Luego sería barbero y taxista. Cuenta también que estuvo a punto de reengancharse en el ejército de lo bien que vivía como barbero, "pero al final me volví con el equipo completo" para desempeñar la profesión, "algo de dinero y una cámara". "Allí hacía fotos, aunque ya había un fotógrafo oficial", relata, "pero como a un teniente coronel le gustaba como cortaba el pelo y lo afeitaba, me pidió unas fotos de sus hijos. Luego me dijo que no apareciese donde estaba el otro, y así fui empezando".

De vuelta a Ribadeo empezó a ir por todas partes: Santalla, Valboa, Piñeiro, Cubelas... "Pedí trabajo en Foto Sáez, pero me dijeron que ya tenían varios empleados y que no tenían sitio, así que pregunté en Foto Pérez y allí sí me cogieron. Luego me puse en una tienda frente al Villaronta y, a los tres o cuatro años, se traspasó Foto Sáez. Entonces cogí yo el traspaso y así fue como me quedé con los que me habían rechazado. Hay que ver cómo es la vida a veces", rememora.

Al mismo tiempo seguía trabajando casi de cualquier cosa: "Como taxista, como barbero... Ya en Foto Sáez empecé a trabajar para El Progreso haciendo fotos de prácticamente todo lo que pasaba por aquí. Yo trabajaba siempre. Había que mandar las fotos en autobús a Lugo, pero a veces no llegaba, así que yo mismo las iba a llevar para que llegaran a tiempo para el periódico".

Fueron años en los que fue incluso a Cuba con alcaldes de la comarca y estuvo con Fidel Castro, "que resultó ser un tipo encantador. Muy simpático con nosotros, sí señor".

Fue a Argentina, Alemania, México... "Viajé mucho para hacer fotos y estoy muy contento de ello. Al mismo tiempo llevaba, por ejemplo, la representación de Freixenet para los bares y restaurantes de por aquí. También vendí café o campanas extractoras de las cocinas. Hasta seguros llegué a vender", enumera un hombre que admite haber tenido "una vida muy jodida". "Pero hice cosas", añade, "y tiene mérito porque yo salí de la nada. Al final acabé teniendo varios Mercedes y pude dedicarme a la aviación".

Miguel Díaz cuenta que cambió "varias veces" de avioneta "y siempre a mejor", y confiesa que "me sirvió para mezclar esa afición con la fotografía. Las primeras imágenes aéreas de por aquí son prácticamente todas mías. Me dio dinero, pero siempre a base de trabajar". "Ahora toca descansar", concluye.