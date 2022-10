Miguel Burundarena, el focego que pudo fichar por el Barcelona

Hay pocos jugadores en A Mariña que han tenido la oportunidad de ir a probar con el Barcelona. Es el caso de Miguel Burundarena (Foz, 1964). Fue con 16 años, cuando jugaba en el Foz, y a través de un representante de A Coruña pudo ir dos veces, pero... "Pero las dos veces me puse malo, con fiebre; el tren me pasó dos veces y lo perdí", recuerda.

Burundarena jugó en el Foz hasta que se fue a hacer la mili, y cuando volvió jugó siete temporadas en el Burela, sus mejores años. Cuenta cómo se fraguó su fichaje. "Eran las fiestas de Burela y venía a jugar el Celta de Vigo y Cabo Verde y me llamaron para echarles una mano; hice dos partidazos y el entrenador, Arteche, que era de Ferrol, dijo que me quería en el equipo", comenta.

Este focego vivió las vacas gordas del balompié en la zona "porque yo ganaba más dinero en fútbol que en el trabajo", dice.

Sobre aquel Burela que en 1991 jugó la promoción de ascenso a Segunda B contra el Valladolid tiene un grato recuerdo. "Nos juntamos buenos jugadores, gente que venía del Fabril, de Lugo sub 23, Santi Calvo, que era un porterazo que luego jugó en el Valladolid y el Celta", recuerda. "Yo era la referencia como jugador de A Mariña, porque era el único, los demás eran todos de fuera, porque por aquel entonces se empezaban a traer jugadores de fuera a través de los representantes", subraya.

Esa promoción fue la que más le marcó. "Fui al campo con Pedro Tapia desde Foz, éramos los dos centrales, y cuando llegamos a A Marosa, más de dos horas antes del partido, ya había gente en la grada; en el partido, nunca vi tanta gente en la grada en un partido e Mariña", dice.

Miguel ve diferencias entre los futbolistas amateur de ahora y los de su época, sobre todo en la ilusión. "Vivíamos el fútbol mucho más, me imagino que porque teníamos menos distracciones, no había redes sociales y esas cosas", argumenta. "Te pongo un ejemplo, antes a un cadete le llamaba para jugar con el primer equipo y era su máxima ilusión y ahora llamas a un juvenil para jugar con los mayores y va de mala gana", explica.

Burundarena tuvo como ídolo a Txetxu Rojo "porque soy de padre vasco y nos tiraba el Athletic, y como jugaba de extremo, como yo cuando empecé, pues me fijaba mucho en él", asegura. Como terminó jugando de defensa, se midió a delanteros talentosos "como Bossa y Kiko Rey, que me dieron muchos problemas, igual que Lemos, el que ahora entrena al Bergantiños, que era muy hábil", dice.

Sobre el técnico que más le marcó, asegura que fue "José López, que había entrenado al Español y Granada, pero nos contaba anécdotas de fútbol", dice.

De su hijo, Asier, actual jugador de Ribadeo, afirma que "tiene condiciones para jugar más arriba, pero le pasa lo mismo que a mí, que es de no moverse mucho, de estar en su zona de confort", dice, y recuerda. "A mí solo me faltaba firmar mi contrato por el Avilés de Segunda B, pero me salió lo de Alcoa y preferí quedarme", concluye.