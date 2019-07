O VILEGO Michael Otero Folgueiro, de 29 anos, vén de proclamarse co seu can Chacho campión de España de cans de rastro, na modalidade de xabaril. Na mesma competición, que se celebrou na localidade burgalesa de Villasana de Mena, o mindoniense Martín Martínez García e o seu Camarón finalizaron terceiros.

Estará encantado.

Pois si, a verdade é que estou contentísimo. Non nos puido saír mellor a competición.

Entraba nos seus propósitos quedar campión de España?

Para min foi unha sorpresa. Había xente que nos colocaba como candidatos porque levábamos un ano moi bo no que ganáramos varios concursos e noutros fóramos segundos ou terceiros, pero somos humildes e non nos vía favoritos porque un día saen as cousas ben e outro, mal. Desta volta tivemos sorte e trouxemos o título para Galicia.

A vitoria parece que foi incontestable. Sacáronlle case 30 puntos ao segundo.

O certo é que foi un triunfo bastante avultado. O can chegaba nunha traxectoria moi boa e culminouno con este campionato.

Era a súa primeira participación?

Para o can si, porque só ten dous anos. Para min era a segunda. No 2017 fora campión galego cunha cadela, pero logo no nacional non chegáramos á final.

Cantos cans ten?

Agora mesmo, doce.

E daranlle moito traballo, claro.

Buf, moitísimo. Agora mesmo estou no paro, pero a próxima semana empezarei a traballar e faise difícil atendelos como é debido. Se non os estou adestrando, estounos coidando, intentando telos sempre limpos,.. Dan traballo e neste momento teño a vida enfocada a isto. Eu e Martín [Martínez] dedicámoslle moitas horas. Creo que facemos un bo binomio e aínda que ganei eu e el foi terceiro, a vitoria é dos dous.

Co axetreo que leva cos cans, pouco tempo lle quedará para ir á praia.

Non teño moito, pero gústame ir. Hai xente que bota o día na area e no mar e eu moitas veces prefiro o monte, a onde vou todos os días, sexa inverno ou verán. Agora, por exemplo, voulle deixar de comer aos xabarís para que non se acheguen tanto ás casas.

É dos que defende que os cans deberían poder entrar nas praias? Si, totalmente. Polo menos os de compañía deberían poder. Hai nenos que, vendo como se comportan, non deberían saír da casa. A culpa, loxicamente, é dos pais e cos cans acontece igual.

Que é o que máis goza do verán?

No verán gústame ir pola mañá cedo ao monte, porque fai moita calor nel e non quero que o pasen mal os cans, así que levántome ás sete. E logo disfruto moito indo de viños cos amigos ou saíndo a cear. Os cans son como os deportistas e agora haberá que darlle unhas poucas de vacacións e baixar o nivel dos adestramentos. Así tamén disporei eu de algo máis de tempo de ocio.