La metamorfosis de Barreiros en verano

La alcaldesa de Barreiros, Ana Ermida, resopla al empezar el relato de lo que le espera de aquí a algo más de dos meses. Es fácil deducirlo con una simple consulta en el Instituto Nacional de Estadística, que indica que su población censada es de 3.020 habitantes, pero la población flotante que reside en las épocas de mayor afluencia del verano supera las 16.000 personas. Es decir, Barreiros quintuplica de largo sus habitantes en verano.

Casi cualquier dato que se coja refrenda esas cifras. Por ejemplo, la basura del contenedor verde recogida en los meses de enero y febrero de este año fue de 108.900 kilos. En agosto del año pasado fue de 317.340 kilos. Lo mismo sucede con los contenedores amarillos, que pasan de 3.700 kilos en invierno a 6.320 en verano o con papel y cartón, que suben desde 2.301 kilos a 7.930.

Pero al margen de recoger la basura hay que limpiarlo todo: vaciar las papeleras, limpiar las playas, las calles... Ana Ermida explica que "a plantilla para iso directamente a triplicamos. Pasamos de catro ou cinco traballadores a doce", pero dice que "a verdade é que tampouco nos chegan porque teñen que atender a mil cousas: limpar as praias, atender o punto limpo, as podas, os desbroces, recoller as papeleiras, limpar as rúas... É imposible".

El apoyo municipal para cualquier fiesta o evento en Barreiros

Todo ello además de otra cuestión en la que no mucha gente repara porque suele darse por sentada: la cantidad de fiestas que hay en el municipio exige un trabajo paralelo el cual asume el Concello en una parte muy importante.

"Para as festas ou calquera outro evento que se celebra", relata la alcaldesa, "temos que aportar o apoio loxísitico porque se montan os palcos, lévase a luz, achéganse os contenedores, fanse os desbroces alí onde se vai facer a festa, límpase a zona en xeral, e todo iso faino sempre persoal municipal. E hai que pensar que no verán todos os fins de semana hai cousas, e moitas veces varias cousas o mesmo día. Iso sen contar o que programamos nós, que en realidade xa procuramos programar pouco porque por unha banda hai moita oferta e por outra quedamos con pouca capacidade para poder facer cousas". Van tirando "porque os traballadores fan moitas horas extra, e teño que agradecerlles a súa disposición ou doutro xeito sería imposible atender todo isto".

Luego está la atención a las playas, un servicio de socorrismo con 22 profesionales este año.

Ingresos basados en la población empadronada

Y Ana Ermida subraya algo que considera fundamental: "Os ingresos. Porque a realidade é que aos concellos non se nos ten en conta para nada no que son as cifras de poboación flotante. Iso para a Xunta non existe. A inmensa maioría dos nosos ingresos chegan da xente empadroada, porque os propietarios de segunda vivenda pagan o Ibi e as taxas de auga e lixo, que son baixísimas. E os visitantes ocasionais, pois xa diretamente non pagan nada".

Y lamenta que "todo isto foi medrando sen que se crease nunca un mecanismo compensatorio para facerlle fronte a todo o que necesitamos, porque non se ten en conta isto, pero como tampouco se ten en conta a dispersión da poboación, porque, á marxe de todo isto, hai catro parroquias de interior que teñen exactamente o mesmo dereito que as de costa a seguir recibindo os mesmos servizos, e temos que darllelos tal cual".

A todo ello Ermida añade un servicio fundamental: "O de conciliación, polo que apostamos cun convenio coa Deputación porque a Xunta quitóunolo. Aí si damos prioridade á xente empadroada, pero por exemplo para a primeira quincena de xullo temos cincuenta prazas dispoñibles e a lista de agarda é de 27 pícaros".

Los particulares, muy apurados

Mientras el personal del Concello lidia con todo eso, esos cambios se reflejan también a nivel empresarial. Casa Melva, en la carretera general, es un bar agitado todo el año pero que se dispara en verano, aunque nada comparado con su hotel de diez habitaciones con muy buenas valoraciones donde todo se revoluciona.

Su gerencia pasó de Melva, que le da nombre, a su hijo Francisco Otero que lo lleva ahora y que cuenta que, aunque tienen que contratar personal en verano, "segue sendo unha época moi dura, porque abrimos sobre as sete da mañá e normalmente voume sobre as catro, pero no verán moitas veces non podo ata as oito e media ou máis porque hai que atenderlle á xente".

Actualmente calcula que la temporada más alta va desde el 15 de julio al 7 u 8 de septiembre "cando lles empeza o colexio aos nenos; logo xa queda menos xente, un pouco como en todos os sitios, pero nesa época si que hai moito que facer e cada ano que pasa, máis". Aunque matiza que al tiempo que crece la demanda "tamén hai moita máis oferta, con máis casas de turismo rural, pisos turístico, hoteis, hostais, ata particulares. De todo".

Dificultades para encontrar personal en Barreiros

Los responsables de uno de los locales más destacados de todo el municipio, cuyo nombre prefieren mantener en el anonimato sostienen que van a tener que cambiar incluso su modelo de negocio "porque non atopamos persoal. Non podemos manter o que ofrecíamos de cociña, pero tampouco hai camareros nin outro tipo de persoal e non sabemos que facer. En pouco tempo, haberá un problema gravísimo".

Su local, con gran capacidad, "traballa tamén moito no inverno, e no verán movémonos con extras, pero a realidade é que nos resulta complexo atopalos, e a cada ano que pasa, máis" y define la situación de Barreiros como "unha tormenta perfecta: cada vez máis xente, hai menos para traballar, damos peor servicio, os hoteis e pisos son máis caros, e a xente non deixa de vir, así que a ver como remata isto".