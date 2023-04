Tres meses después los trabajos para la reparación de la carretera N-642 en el kilómetro 42,3, que colapsó el pasado 20 de enero a la altura de Cangas de Foz, justo en el desvío hacia Burela, continúan avanzando, aunque la actuación obliga a los vehículos a circular a un ritmo menor del habitual por ese punto al estar los accesos en una situación de provisionalidad. Los operarios agrandaron el socavón originado por las lluvias en el carril que permitía el acceso a Burela, aledaño a la vía del tren, y ahora deberán reponer el drenaje dañado, que se obstruyó bajo la calzada en la zona próxima al ferrocarril.

El alcalde de Burela, Alfredo Llano, señaló que el gran agujero creado para reparar la carretera se hizo también "para poder colocar o material necesario e garantir que no futuro non prexudique a vía do tren e quede seguro. Para iso necesítase bastante profundidade. É unha solución complexa, pero están tratando de facelo canto antes para recuperar o paso do tren, van a bon ritmo, traballan coa previsión de recuperalo na primeira semana de maio. Despois de colocar unha drenaxe en condicións teñen que compactar o terreo e cubrilo de asfalto. Penso que no aspecto funcional vai quedar mellor", explicó ayer el regidor burelés.

Los operarios contratados por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ejecutan esta actuación de emergencia de sustitución del drenaje que atraviesa de manera transversal y por debajo la calzada, que también sufrió un agrietamiento por la presión del agua que provocó el movimiento del terreno.

El Mitma abrió hace un mes un desvío provisional para facilitar un acceso directo al área industrial de O Perdouro, garantizando así fluidez al tráfico mientras se acometen las obras, ya que la actuación implica la excavación de todo el ancho de la plataforma viaria. Tras ganar acceso y espacio de depósito cerca de la vía del tren, los trabajos enfilan una nueva fase que consistirá en el reemplazo de la canalización dañada mediante la instalación de tubo prefabricado que ya puede observarse en la zona.