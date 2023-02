Un mes en jaque por la N-642

Un mes después de que las intensas lluvias de enero provocasen el corte de la N-642 al generar una gran balsa de agua junto a la carretera, lo que causó un socavón y el agrietamiento de la calzada, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana perfila la actuación necesaria para llevar a cabo la reparación de la también conocida como carretera de la Costa en el kilómetro 42,3, frente a la playa focense de Areoura, muy cerca del acceso a Burela.

Desde el Concello de Foz solicitaron una reunión con el propósito de "axilizar no posible as obras e reiterar a urxencias desta actuación, posto que o corte do acceso directo ao polígono do Perdouro dende Foz para os transportistas está xerando un problema importante, xa que hai moita interrelación entre as empresas do concello focego e as asentadas nesa zona industrial de Burela", manifestaba el alcalde focense, Fran Cajoto.

El encuentro en el que se abordó el arreglo del vial se desarrolló en la subdelegación del Gobierno en Lugo con presencia del director general de Carreteras del ministerio, Juan Pedro Fernández Palomino; así como del jefe de Demarcación Carreteras en Galicia, de Ángel González del Río; de la jefa de Conservación y Mantenimiento de Carreteras en la provincia de Lugo, Beatriz González del Riego; de la subdelegada del Gobierno, Isabel Rodríguez; de los regidores de Burela, Alfredo Llano, acompañado por la concejala de Mar e Servizos Sociais, Carmela López, y del ya mencionado regidor de Foz, así como del concejal de Comunicación e Relacións Institucionais de ese municipio, Carlos García.

Todos ellos conocieron de primera mano la situación de la carretera después del vaciado de la balsa, la limpieza de los tubos de drenaje del agua y el análisis de las actuaciones necesarias para reparar la carretera. Además se trató sobre la urgencia de contar con la autovía A-74 para conectar Barreiros y San Cibrao, enlazando en el primer punto con la Autovía del Cantábrico (A-8) y en el segundo con la Vía de Altas Prestaciones de la Costa, la autonómica CG-2.3, que está previsto que una la comarca con Ferrol. Se habló sobre las carencias de A Mariña en materia de comunicaciones y las posibilidades y previsiones para solventar ese déficit histórico.

El corte de la N-642 el 20 de enero pasado provocó desvíos alternativos por Rúa (Cervo) y después por Vilacampa (Valadouro), que pusieron de manifiesto la insuficiencia de las actuales infraestructuras viarias, lo que provocó un clamor social y empresarial ante una situación que llegó a calificarse como "tercermundista", debido a la falta de alternativas en condiciones sin obligar a grandes rodeos a los usuarios de las carreteras mariñanas. La céntrica ubicación del hospital comarcal o de la lonja pesquera de Absa, ambos en Burela, convierte en imperiosa la necesidad de una vía del siglo XXI para evitar que la comarca quede partida en dos otra vez.