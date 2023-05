Mero presenta '50 aniversario de Fuxan os Ventos' este sábado en Burela

O autor e músico Baldomero Iglesias, Mero, presentará o seu libro 50 aniversario. Fuxan os ventos. Quixo o paxaro pousar a póla no seu chío o vindeiro sábado 27 de maio ás 12.00 horas no local da Asociación Xebra de Burela. O autor estará acompañado polo xornalista Xulio Xiz e o acto contará coa interpretación musical do quinteto de gaitas Carricantos.

O volume, editado por Galaxia, é unha "homenaxe e lembranza ás amizades cantoras" que acompañaron o autor na súa singradura coa agrupación musical Fuxan os Ventos. Esta narración convértese "na miña verdade, que exerzo na liberdade de contar. Aínda que é certo que vai arroupada con datos que poidan dar proba, por eles mesmos, de que a historia xa foi narrada anteriormente, e discrepo das que outras persoas contaron", en palabras do autor.

Baldomero Iglesias (Vilalba, 1951) é titulado en Maxisterio e formou parte do grupo Fuxan os Ventos dende a súa fundación en 1972 ata 1983, para despois, con Xosé Luís Rivas (Mini), formar A Quenlla (1984-2018). En 2007 cede todas as súas recompilacións de campo —cantos, recitados, lendas, contos, bailes, etc.— ao Museo do Pobo Galego para seren dixitalizadas e formar parte do Arquivo do Patrimonio Oral e Inmaterial de Galiza.