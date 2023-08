Martín Berasategui: "Una merluza de Burela es la mejor materia prima que puedes tener"

Martín Berasategui dejó una grata impresión en su primera visita organizada al puerto burelés como embajador de la marca Merluza D& Burela, que impulsa la Organización de Productores Pesqueros local (OPP-7) y Armadores de Burela (Absa). Hablaban maravillas de él quienes lo trataron y no dudó en hacerse fotos con las personas que se lo pidieron.

¿Cómo ha sido la experiencia de conocer de cerca el sector pesquero de Burela?

Han sido 48 horas increíbles que se quedarán en una parte de mi corazón. No hay nada más bonito para un cocinero que ver un barco salir y cuando viene cargado de tanto esfuerzo, de tanto vivir una profesión en cuerpo y alma. Parte importante de los aplausos que recibe la cocina española tienen que ver con Galicia y hay que ser agradecidos en cuanto a lo que nos dais para que nosotros estemos donde estemos. Sois gente que nos habéis hecho brillar los ojos, que nos habéis marcado el camino de la pasión y gente de triple garrote, que nos enseñáis a ser más competitivos porque nos traéis cosas que es imposible que, teniendo esas cosas, podamos fallar.

¿Desde cuándo conoce los productos del puerto burelés?

Cuando hablas de cocina, yo siempre me estoy acordando de Burela porque es de donde viene una de las materias primas que entran por mis cocinas en todo el mundo. Hace años que trabajo la merluza de aquí y he tenido la suerte de ser el cocinero elegido para ser su embajador. Todo el mundo que trabajamos duro siempre tenemos premios esperando, así me educaron a mí, y uno de esos premios que tenía esperando es ser elegido como el embajador para las merluzas de pincho de Burela. Detrás de todo esto hay un montón de generosidad, un esfuerzo sobrehumano increíble y hemos unido dos familias, la de los pescadores de Burela entre sus barcos y la cocina de la familia Martín Berasategui entre asados, marinados y guisos, que ha sido mi vida.

¿Es la merluza del pincho un producto agradecido en cocina?

No puedes tener mejor materia prima en tus manos y hay que hacerle un homenaje mínimo cada año. Yo acabo de hacerle un homenaje en el 30 aniversario del restaurante de Lasarte, al crear un plato de merluza de pincho con cocochas, leche de almejas y percebes. Y no tiene nada que ver la receta con la tradición, no tiene ningún espesante, es el aceite de oliva y esos cuatro ingredientes donde el principal es el lomo de merluza de Burela.

¿Va a seguir esta alianza Merluza D& Burela-Martín Berasategui por mucho tiempo?

Martín siempre apoyará la merluza de Burela, hasta el último segundo de mi vida, y seguramente las generaciones que vienen detrás os van a querer tanto como yo porque les estoy transmitiendo día a día, semana a semana, mes a mes, la suerte que tenemos de tener gente como la de Burela, con barcos pesqueros, pescando la merluza de una en una, todas con anzuelo, y solamente con la pasión, con la sonrisa de par en par, con la felicidad que me transmitís a mí se me contagia y me voy con las pilas más cargadas de lo que nunca me metí en un coche para cuando tengo un viaje largo para llegar a casa.

¿Sigue al pie de cañón en las cocinas o delega en sus restaurantes?

Tengo superclaro que soy el eterno aprendiz. Empecé con 15 años y 48 años más tarde soy más aprendiz que entonces. He hecho cosas que nadie antes ha hecho, salgo al mundo, le pongo alma a la tecnología, nunca he escondido nada, he compartido todo mi saber, toda mi profesionalidad y mi nobleza. Estoy en el día a día, soy el primero que entra en la cocina y el último que sale de ella. Ha sido maestro de muchos. Tuve gente en mi cocina que había venido a aprender conmigo y que no se conocía su nombre y apellido, pero yo decía que iban a ser importantes, no solo en la cocina española, sino a nivel mundial.

¿Tiene algún proyecto de restaurante nuevo?

Soy un cocinero con gente a la que le maravilla mi cocina, cuando me conocen como persona se enamoran y luego me traen proyectos a los que no se puede decir que no. Te voy a dar la primicia de que dentro de unos meses vamos a abrir el primer restaurante de un cocinero vasco en Dubái y se va a llamar Jara, como mi nieta, que tiene un año y medio, pero el nombre se lo puse al restaurante al mes de nacer ella, que es cuando se estaba negociando el proyecto en Dubái. Va a llevar el nombre de Jara y la firma Martín Berasategui, que es la que hacía mi padre y la hago en homenaje a él, que es el único que no ha visto lo que me ha pasado porque se fue, aunque está, porque me da un garrote terrible.