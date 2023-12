El mercado semanal de Burela volverá a celebrarse en el centro de la localidad

La alcaldesa de Burela, Carmela López, confirmó este jueves que el mercado semanal que se celebra los viernes en la localidad volverá a ubicarse en el centro del pueblo después de que tras la pandemia se decidiera llevarlo a la zona de Torrentes, una ubicación que fue polémica desde el principio y que nunca convenció ni a vendedores ni a usuarios. "Despois da enquisa que fixemos ao respecto na que os vendedores e a meirande parte dos veciños queren o mercado abaixo temos claro que se volverá a realizar no centro, pero hai que buscar a mellor ubicación posible para minimizar o seu impacto", dijo López.

En este sentido, la alcaldesa reconoció que barajan varias opciones y confirmó que una de ellas es la parcela número 7 de la Travesía do Porto, unos terrenos detrás del edificio de Capitanía Marítima que ahora mismo están dedicados a punto limpio de la actividad portuaria. "Solicitamos a Portos que non usen ese espazo para punto limpo porque está no centro do pobo e pedímoslle unha cesión temporal para poder celebrar alí o mercado, porque xa nos explicaron que eses terreos non poden revertir no Concello porque poden necesitarse nalgún momento para fins comerciais do porto e iso é algo que entendemos, que a actividade portuaria ten que primar sobre outras", explicó la regidora que aseguró que el ente autonómico estudiará la propuesta, "sen ningún compromiso".

ENCUENTRO. Este tema se abordó en una reunión con Portos a la que asistieron la regidora y el concejal de Mar, Ramiro Fernández Rey, así como el presidente del ente autonómico, José Antonio Álvarez Vidal y el director, Roi Fernández Añón y en la que se habló de la actualización del convenio del mantenimiento de las zonas portuarias. "O que se pretende é establecer un marco de colaboración áxil para que o noso porto se atope sempre nas mellores condicións", afirmó la alcaldesa, "o porto é unha prioridade para Burela e queremos consenso e axilidade coa entidade que ten as competencias sobre esta infraestrutura".

El concejal de Mar subrayó que el mantenimiento portuario "ao tratarse dun lugar turístico debería de ser o mellor posible para dar unha boa imaxe de Burela".

Otro de los puntos que se abordaron en la reunión fueron las tasas aplicadas a las fiestas patronales, Expomar, la Feira do Bonito y la Moncloa, que el Concello considera que no deberían pagar, "xa que non é moi xusto poñer taxas a accións destinadas a poñer en valor os servizos e produtos que fan medrar a actividade do porto".

Además se abordó la problemática de la pesca recreativa y el acceso a la imagen de la virgen del Carmen que está situada al final de espigón. "Foi unha reunión cordial e amigable e esperemos que dela saian bos acordos para ambas partes, xa que temos obxectivos comúns", dijo Fernández Rey.