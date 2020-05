El mercado de Ribadeo vuelve con 21 puestos en el aparcamiento municipal

El mercado semanal de los miércoles de Ribadeo volvió a celebrarse este miércoles en una nueva ubicación, el aparcamiento municipal entre la Avenida de Galicia y la calle Daniel Cortezón, y con 21 puestos de productos agroalimentarios, de los 28 que participan habitualmente. "Debemos facer unha valoración moi positiva deste mercado", aseguró el alcalde, Fernando Suárez Barcia, que defendió la nueva ubicación teniendo en cuenta las normativas de ámbito estatal en este sentido.

"Hai que reducir a un 25% a ocupación de postos sobre un terzo do aforo de como viña sendo, a non ser que os concellos poidamos ampliar as súas superficies e manter as distancias físicas de seguridade, dos corredores, da distancia entre postos ou da distancia entre vendedores e compradores, polo tanto decidimos xa cambialo de ubicación para lograr nos próximos días, agardamos que sexa a curto prazo, dar cabida ao resto de postos que na actualidade viñan vendendo no mercado dos mércores", explicó y subrayó que "o cambio non foi por unha cuestión caprichosa".

Suárez Barcia volvió a apelar a la responsabilidad, tanto de vendedores como de compradores, para "dar a imaxe ao mundo e á comarca de que o mercado de Ribadeo é seguro". Así, además de guardar las distancias, los vendedores deben llevar mascarilla y poner a disposición de los clientes guantes e hidrogel, así como mantener medidas de desinfección. Los clientes también deben mantener las distancias y permanecer en el mercado el tiempo justo .

El sábado será mercado de huerta, pero en este caso será en el entorno de la plaza de abastos.

XOVE. El de Ribadeo no fue el único mercado celebrado este miércoles, también en Xove se llevó a cabo con algunos puestos de alimentación en la Praza do Concello.