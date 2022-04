El mercado de Ribadeo seguirá en el aparcamiento

El mercado semanal de Ribadeo continuará donde está, en el aparcamiento municipal. Así lo dio a conocer este jueves el concejal de desarrollo local, Pablo Vizoso, después de haber dado por buena una consulta realizada entre los vendedores que acuden cada miércoles a esta tradicional cita en la que ganaron los que optaron por quedarse y no regresar al entorno de la plaza de abastos.

Consciente de que la repercusión económica del mercado en el entorno en el que se encuentra ahora y en el que va a continuar es muy inferior a la que tenía en los alrededores de la plaza de abastos, Vizoso indicó que su actual y futuro emplazamiento permite afrontar una mejora de esta cita. Dicha mejora contemplará, por ejemplo, la posibilidad de incluir nuevos puestos para hacer un mercado más grande, ya que en la actualidad existe lista de espera para poder vender en esta cita semanal.

Este tema resultó bastante polémico en Ribadeo por el descenso en la afluencia de asistentes al mercado, pero el responsable municipal de su organización, antes de devolverlo al lugar que ocupaba, aseguró que recibían "opinións cruzadas e variadas sobre cal debería ser a ubicación do mercado semanal dos mércores: o aparcadoiro municipal ou ben a zona da praza de abastos, afectada polo límite de espazo e pola imposibilidade de ampliación dadas as condicións urbanísticas do entorno".

El concejal de desarrollo local cree que la zona es muy céntrica y esa no es una razón para que la gente deje de acudir a esta cita

Dice que eso les llevó a realizar la consulta "para que os vendedores se pronunciasen formalmente escollendo unha das opcións posibles. Agora que xa coñecemos os resultados a cuestión queda clarificada, xa que os participantes votaron maioritariamente a favor de permanecer na ubicación actual". Concretamente el 65% de los que votaron prefirieron quedarse.

También se realizará una comprobación más exhaustiva de que los puestos ocupan la superficie que tienen autorizada. "Ademais reforzarase a sinalización da súa ubicación para favorecer o acceso dende as diferentes entradas da vila e poñeranse en marcha actividades de dinamización" con la intención de que se mantenga como una cita de referencia comercial.

La mayor crítica que se hace a la actual ubicación del mercado es que se encuentra muy a desmano del centro de Ribadeo. Pero Pablo Vizoso no está de acuerdo con esta percepción y indica que "o aparcadoiro municipal segue estando nunha zona moi céntrica e urbana, xa que si se accede pola rúa Ramón González tan só se atopa a uns 100 metros de onde estaba antes da pandemia e pola Avenida de Galiza a pouco máis de 200 metros".

El concejal ribadense sí cree que algo que sucedió, a nivel general, es que este tipo de mercados vieron cómo disminuía la afluencia a raíz de la pandemia y espera que se recuperen.