Un mercado que no termina de asentarse

Burela recuperó este viernes el mercado semanal, tras dos viernes sin celebrarse, aunque no lo hizo exento de polémica porque algunos comerciantes manifestaron su descontento por la ubicación designada y acudieron al consistorio a protestar al alcalde. Otros, instalados en la codiciada calle de abajo, ya saben que su destino volverá a cambiar la semana próxima, tal y como fueron avisados por el propio Concello, quien confía en ir poco a poco consolidando los puestos para hacerlo más "vistoso". De momento, el mercado no termina de asentarse y la solución parece complicada porque es imposible contentar a todos.

"Estiven falando con representantes dos vendedores para chegar a acordos e escoitar as súas suxestións e chegamos á conclusión de ir observando como podemos ir mellorando os diferentes lugares que hai en Torrentes para instalar os postos de venta", señala el regidor burelés, Alfredo Llano, quien confía en que el próximo viernes "xa estea moito máis normalizado e, pouco a pouco, vamos a ir consolidado os postos para que o mercado sexa máis vistoso".

"Penso que imos conseguilo despois do contacto que tivemos cos vendedores para procurar entre todos ter un bo mercado, ben representativo e que no que todos se sintan a gusto", agrega el alcalde burelés. Un optimismo que están muy lejos de compartir en el Partido Popular, para el que "os problemas, lonxe de solucionarse, foron multiplicados por parte do señor alcalde e o seu goberno".

CONTACTOS. El portavoz del PP, Manuel Rouco, denuncia que la antigüedad a la hora de tener en cuenta el reparto "non se respectou e históricos comerciantes quedaron sen posto abaixo", lo que califica de "vergoña". Lamenta también que "houbo comerciantes habituais do téxtil que non foron avisados da reapertura e non se lles asignou posto, polo que moitos se achegaron a casa do concello para falar co alcalde, algo que xa debería ter feito el mesmo antes de tomar decisións sobre o cambio de ubicación", reitera Rouco.

Por su parte, Llano insiste en que "chamamos a cada un dos vendedores para decirlles onde tiñan a súa ubicación" e insistió en la "moita demanda" para instalarse en el mercado, mientras desde el PP le recriminan que "non había unha elevada cifra" y creen que todo ello conduce a "manchar a boa reputación que sempre tivo o mercado".

Varios de los vendedores consultados coinciden en preferir la calle más cercana a la general, por ser la de mayor tránsito y la que se destinó a los puestos de alimentación. Junto a ellos se ubicó este viernes a algunos de los comerciantes de calzado, textil o complementos que acuden con asiduidad al mercado y las protestas, según algunos, vienen de los que regresaron ahora tras varios meses sin ponerse. "O que está claro é que non deixaron de vir porque quixeran senón porque deixaron de gañar", advierten, y creen que "todos queremos o mesmo, pero a tarta non dá para todos".