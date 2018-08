El mercado de la venta de pisos en A Mariña continúa reactivándose poco a poco. Los profesionales de las inmobiliarias detectan "algo máis de vendas e de alegría" en un mercado en el que aumenta el interés por comprar primera vivienda, pero que se ve limitado por la ausencia de pisos de tres o más habitaciones. "Hai moitos apartamentos de dúas vivendas, pero unha parella nova da zona é raro que se decante por iso para o domicilio no que residir. Habitualmente buscan unha primeira vivenda nova de 3 ou 4 dormitorios e destas características non hai moita oferta. Iso fai que teñan problemas para atopar. Case todos os promotores estamos igual, porque apenas hai vivenda nova á que poidan acceder", explican desde el Grupo A Chave de Ouro de Burela.

En Viveiro, a través de la Inmobiliaria Los Berrocales, confirman esta tendencia. "Tenemos sobre todo gente de la zona que vive de alquiler y que, en algunos casos, no les concedieron la hipoteca en su momento y ahora que sí han accedido a ella, se han decidido a comprar. A menudo se encuentran con el problema de que no hay mucho en donde escoger y todavía menos pisos que estén a un precio ajustado. En Viveiro la verdad es que necesitamos que empiecen a construir algo nuevo y que pueda salir también a un precio competitivo, decente", afirma Ángeles del Riego, encargada de esta inmobiliaria vivariense.

Esta situación ha provocado que algunos promotores desecharan algún proyecto inicial para reformularlo y ajustarlo a las necesidades que observan en el sector. "En Foz tiñamos un proxecto no que case todos eran apartamentos de dous dormitorios e ao final desbotouse, a pesar de que xa estaba feito, e decidiuse facer un novo con vivendas máis grandes e que esperamos estea listo a finais do ano próximo", señala Javier Rodríguez, gerente de la inmobiliaria Os Molineros.

En líneas generales, las inmobiliarias consultadas revelan un pequeño crecimiento, aunque en algún caso todavía son algo escépticos. "Vaise reactivando e creo que xa é algo máis ca un lixeiro repunte, porque hai máis alegría, pasa máis xente preguntando e, sobre todo, hai máis vendas, que é o principal", indican desde Os Molineros. "Se está moviendo todo un poco más", confirman desde Los Berrocales, aunque en A Chave de Ouro no son de momento tan optimistas: "Por aquí segue máis ou menos un pouco igual. Van caendo as vendas a contapingas, pero non é aínda un repunte demasiado significativo".

Esta relativa bonanza ha provocado que muchos propietarios acudan a las inmobiliarias a subir los precios de sus apartamentos, algo que hace más complicado que se le dé salida a estos. "Muchos piensan que mejoraron mucho las cosas y deciden subir el precio, por lo que sigue habiendo un montón de apartamentos que están fuera de precio. Nosotros estamos vendiendo alguno por encima de los 100.000 euros, pero sobre todo lo que se venden son apartamentos de 2 habitaciones entre los 59.000 y los 80.000 euros. Después, los de 3 dormitorios escasean y en algunas ocasiones piden mucho, por lo que, salvo casos puntuales, cuesta mucho venderlos. Mucha gente compró en un momento en el que estaban muy caros y ahora no quieren perder dinero, pero no es fácil", concluye Del Riego.

COMPRA SOBRE PLANO. Aunque la fiebre de hace años, durante la burbuja inmobiliaria, de comprar sobre plano también ha pinchado, todavía hay gente que apuesta por comprar de esta forma. "Empézase a comprar sobre plano, porque se buscas un piso novo e un pouco distinto, non tes máis remedio que comprar deste xeito", indican desde Os Molineros, que cuentan ahora mismo con tres proyectos en Foz y uno en Barreiros.

Al contrario que tiempo atrás, ahora ya no se hace para especular con las viviendas. "A xente volve comprar sobre plano, pero agora coa idea de disfrutalo ou de alugalo, que é un mercado que está á alza", añaden.

Sin embargo, en determinadas zonas es imposible a día de hoy comprar sobre plano, al no haber promociones en construcción. Es el caso de Viveiro o Burela. "Sobre plano no se puede comprar, porque ahora mismo no se está edificando nada en Viveiro. El edificio más nuevo que tenemos debe de tener unos 10 años", afirman desde Los Berrocales. "En Marzán, onde estamos cunha promoción nova que conta con pisos de 2 e 3 dormitorios, si que hai reserva sobre plano, pero logo en Burela non, porque as vivendas xa están feitas e non hai tanto apuro neste aspecto", confirman desde A Chave de Ouro.