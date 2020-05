El mercado de Foz recupera los puestos habituales

El alcalde de Foz, Fran Cajoto, anunció que el mercado semanal recupera este martes todos los puestos habituales. Así, además de productos agroalimentarios estarán instalados los de ropa, calzado y el resto de artículos.

Cajoto subrayó que siguen vigentes todas las medidas de precaución necesarias como mantener la distancia mínima de dos metros o no acercarse al mostrador del puesto hasta que sea el turno. "Desde o Concello vamos continuar dispoñendo da caseta con xel e con mascarillas para os que non leven ese material", subrayó. Además, recordó que no está permitido manipular los productos, ya que serán los propios vendedores, con sus equipos de protección individual, los que acercarán los productos que se desee ver o adquirir.

"Pouquiño a pouco imos volvendo á normalidade, pero sempre sen descoidar as medidas sanitarias para que non haxa un rebrote e volvamos a unha situación anterior, que ninguén desexa", concluyó.