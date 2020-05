El mercado de Burela seguirá en Torrentes pese a las críticas por la ubicación

El alcalde de Burela, Alfredo Llano, volvió a defender la ubicación en Torrentes para el mercado semanal de los viernes como la más idónea "para poder garantir as medidas de seguridade e sanitarias que recollen as normativas do Goberno". "Hai moito espazo para que os postos garden as distancias de seguridade e tamén para a fluidez dos usuarios para que a actividade se desenvolva do mellor xeito posible", subrayó.

Llano insistió en estos argumentos después de que este viernes algunos puestos decidieran no abrir en señal de protesta por el cambio de ubicación. Veían esta nueva ubicación como una imposición del gobierno local y consideraban que se trata de una zona apartada que les llevaría a perder clientes.

El alcalde se desplazó al mercado y habló con los vendedores, entre ellos los que se negaron a abrir, según indicó, y avanzó que la semana que viene sí abrirán: "Estiven falando con eles e chegamos á conclusión de que hai que levalo alí para cumprir as normas sanitarias que agora mesmo é o que nos debe importar". "Imos colaborar, tanto o Concello coma os postos, para que o mercado de Burela sexa singular, importante e atractivo", añadió y subrayó que se hizo una limpieza de la zona para que el entorno estuviera en condiciones de albergar la actividad.

El grupo municipal del PP criticó la falta de diálogo del regidor y lo acusó de poner en riesgo la continuidad de esta actividad

En este sentido se pronunció este viernes el grupo municipal del PP con fuertes críticas al regidor. "O alcalde foi incapaz de falar cos axentes implicados —a asociación de comerciantes e a de veciños, os hostaleiros e os propios comerciantes que poñen a venda os seus produtos— para escoitar as súas reivindicacións". Los populares aseguran que Burela fue el único mercado con problemas para reanudar su actividad y subrayan que el alcalde está poniendo en peligro la continuidad "dun aliciente histórico para a economía e o turismo". "O alcalde, desbordado polos acontecementos, incapaz de levar a cabo un regulamento para o mercado, que prometeu xa hai anos, e co silencio cómplice do outro partido da oposición, segue a levar a Burela cara ao abismo", aseguran.

Frente a estas críticas, el regidor acusa a los populares de actuar con mala intención y subrayó que "houbo movementos coa única pretensión de intentar presionar para que o mercado non se levara para alí". "Aquí soamente hai un grupo que se está manifestando en querer bombardear, alegando razóns máis comerciais que sanitarias", dijo.