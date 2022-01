El mercadillo sigue a duras penas

"Os mercadillos perderon en todas partes", así de categórico es uno de los vendedores de alimentación que acuden cada semana al de Burela, y conoce bien los de toda la comarca y más allá. Este viernes era una ocasión propicia para surtir las despensas con los productos habituales, una vez pasados los excesos navideños, y el tiempo acompañaba para acudir a Torrentes pero la pandemia se deja sentir y hubo una menor afluencia de la que solía tener este importante mercado. "Existe moita desconfianza a estar en sitios nos que se supón vai haber moita xente, aínda que non sexa así e se faga todo no exterior", reconoce.

Básicamente se ha perdido el público que no era habitual en los puestos o que tenía el aliciente de hacer vida social en el mercadillo. "Houbo un cambio de consumo -explican-, en xente maior que antes non faltaba porque aquí a relación calidade-prezo é moi boa, mellor ca nos súper, pero que agora non sae da casa por medo ao virus e prefire encargarlle a compra aos fillos".

Hay quien cree que la gente de los alrededores sostiene ahora el de Burela. Otros mercadillos más pequeños como los de Cangas o Ferreira habrían notado menos el bajón.

En el de Burela, al igual que en el de Ribadeo o Tapia, los cambios de ubicación también habrían afectado "á xente do mercado". En el de Burela hay quien ve como imposición del gobierno local sacarlo del centro y llevarlo hacia O Campón. Por las cuestas o por afectar a una parte de la hostelería, hay quien lo boicotea o no acude, pero también está el sentir de que el lugar actual es ahora más amplio y seguro para todos y cerca hay locales hosteleros como O Poeta y el Palacio.

"Ao mellor a xente deste barrio non era tanto de mercado como a de abaixo, pero penso que todos os partidos de Burela tiñan en mente trasladalo de sitio e se foi a menos é por unha combinación de factores nos que tamén entran cambios no consumo", dice uno de los comerciantes. Como también ellos se han adaptado y de regreso aprovechan para llevar pedidos a domicilios de clientes habituales. "Ás veces nun mercado pequeno duplico ou triplico o que vendo en Burela", pero no deja de asistir. Y muchos otros con pequeños puestos y pocos productos siguen pagando la tasa. Ciertos productos con un marchamo de origen como el pan o los embutidos, aguantan.

Los del ramo textil y calzado lo estarían pasando peor, pero acuden desde lejos a la cita, a la espera de cómo evoluciona la pandemia. "En Ribadeo as ventas das prazas de abastos incrementáronse os martes e xoves ao variar a ubicación, en cambio en Viveiro seguen máis ou menos". Otra comerciante con chacinería dice que "en Burela perdín un tercio de clientes que deixaron de vir porque son maiores e non teñen quen os suba".