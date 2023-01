Menú casero a las puertas de Alcoa

Eduardo Sierra regenta desde hace cuatro años el restaurante que abrieron sus padres en 1996 en el acceso a la fábrica de Alcoa, de cuya actividad se nutre al ser la mayoría de su clientela trabajadores de las empresas auxiliares asentadas en el entorno, a los que ofrece tanto menús caseros como raciones y bocadillos. Además, el negocio es conocido por la preparación de carne de caza para llevar con la receta tradicional de su madre y que tiene "moita demanda".

Tras la pandemia, el establecimiento readaptó sus horarios y ahora abre de lunes a viernes de siete de la mañana a siete de la tarde. "Pola mañás trabállase moi ben a nivel de cafés e tamén saen bocadillos e racións de cousas sinxelas que saen rápido", dice. Entre los bocadillos los más demandados son "os de bacon con queixo e de tortilla francesa con xamón e queixo", mientras que en la carta de raciones hay "filete ou lomo con patacas, rabas, croquetas..." y también tienen una carta de tortillas con encarga previa.

A mediodía lo que más sirven son menús, con tres primeros y cuatro segundos, postre y café por 11 euros. Destacan por sus preparaciones caseras, "nos primeiros case sempre hai un prato de culler, tipo guiso, como fabada ou os callos", y otros como salpicón, entremeses o ensaladas. Entre los segundos, varían el tipo de carne, desde cerdo, ternera, pollo o pavo, y el pescado cambia "cada día dependendo do que ofreza a peixería" y lo preparan a la plancha, al horno o en salsa. Hay dos días en los que hay un plato fijo en el menú por su alta demanda, los callos los jueves y churrasco los viernes.

"Hai moita xente á que lles gustan os callos e veñen ese día adrede para comelos, e o venres facemos churrasco que ten moita demanda", señala.

El volumen de trabajo está muy ligado a las tareas concretas que se lleven a cabo en la fábrica. "Agora danse unha media de 50-55 menús, é raro que baixemos de 35 e que subamos de 70; desde a pandemia parece unha montaña rusa", dice. Por ejemplo notaron que desde la hibernación de la planta de Aluminio no paran tantos camioneros como antes. Entre su clientela también puede haber algún turista, "agora co tema do Camiño do Mar aparece algo de xente relacionada, pero é anecdótica. O 99% da clientela está relacionada coa fábrica", señala, y por tanto el negocio tiene ligada su supervivencia a la propia del complejo industrial. "Agora mesmo percíbese certa tranquilidade pero o temor está aí e nós somos directamente afectados, estamos a 400 metros da entrada", reconoce.