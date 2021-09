Menos para sentirse más

"Solo tienes un cuerpo, aliméntalo y te devolverá el favor" reza una de las frases que se pueden encontrar en el blog Nutre tu plato, al frente del cual está la nutricionista focense Saray Río. Un espacio en el que comparte reflexiones, artículos y hasta recetas, con el objetivo de que la gente aprenda a comer bien para lo que solo hay un camino: "Adquirir hábitos saludables".

Hace seis años que la joven, que ahora tiene 35 años, empezó a trabajar como nutricionista y dietista, tras una formación tardía pero a la que quiso enfocar su camino desde siempre. "Me formé primero en Hostelería, porque mis padres tienen un negocio y lo veía como una salida laboral fija y la verdad es que fui muy feliz porque me encanta el contacto con la gente, pero realmente no era lo mío. Recuerdo que lo pasé mal cuando le dije a mis padres que me marchaba, pero ellos me dijeron que había tardado en dar el paso, así que me puede haber ahorrado algunos nervios", cuenta con la misma sinceridad a la que habla a sus seguidores en Twitter.

Una legión que fueron los que la animaron a empezar con las consultas online, que se incrementaron con la pandemia por razones obvias y que ahora complementa con las consultas presenciales en Foz, Burela y Cervo. "Cuando estás cara a cara con una persona la verdad es que te cuentan más cosas y yo siento que ayudo mucho más", recordando que las consultas online tienen mucho tirón por las facilidades que ofrecen y llegan igual a personas de diversas edades y que se pueden compatibilizar ambas. "Es verdad que con el confinamiento gente que no estaba acostumbrado aprendió, por ejemplo, a hacer videollamadas para poder hablar con la familia y empezaron también a manejarse en la red y eso también es una ayuda ahora", cuenta la dietista, que tiene clientes de diversas partes de España y del extranjero.

Unas personas que se ponen en sus manos para poder perder esos kilos de más, aunque su especialidad es la nutrición clínica, obesidad y nutrición deportiva. Por ello, muchos de los que acuden a Río son "personas con problemas digestivos, cáncer, hipotiroidismo u obesidad", pero también deportistas y, entre sus "clientes", ha tenido a los integrantes de los equipos de fútbol de Barreiros, Viveiro o Foz.

Sus claves son sencillas: "Ningún alimento está prohibido a no ser que haya una enfermedad que impida su ingesta, aunque hay que saber escoger en función de lo que necesitas", asevera, por lo que prepara siempre menús adaptados a cada persona y sus circunstancias con la premisa de que no importa tanto lo que diga la báscula como aprender a comer de nuevo, la adquisición de hábitos que deben convertirse en un compañero de vida y que son la herramienta para encontrar el equilibrio entre cuerpo y mente. Lo dice una dietista que trabaja siempre en equipo con un psicólogo y un entrenador personal, sabedora de la importancia de ambos campos para tener éxito.

NIÑOS. A Saray también le encanta trabajar con los niños, porque "son como esponjas y entienden muy bien la relación de los hábitos con una alimentación saludable", que es lo que les recalca en las charlas que imparte en los colegios y donde este curso espera volver. Unos centros, de hecho, donde cree que se ha ganado mucho en los menús escolares, pues "desde hace años es obligatorio que estén supervisados por un nutricionista" y que ella aboga por completar con meriendas "de fruta fresca y frutos secos".

Pero lo básico empieza por uno mismo y es querer: "No vale de nada lo que digan, porque lo importante es que la persona quiera, es como al que le obligan a estudiar", cuenta relatando el caso de una paciente con obesidad severa, que ya bajó cuarenta kilos. "Yo le digo que no es por dar conmigo, porque todos los profesionales tenemos los mismos conocimientos, es porque lo consiguió cuando realmente quería hacerlo", señala, recordando que la bajada de peso medio se estima en unos 500 gramos por persona de media a la semana.

Saray Río tiene consultas presenciales en San Cibrao (Pasiños na Lúa), Burela (Activa Saúde) y Foz (Dermoterapia Centro de Estétita) y se puede contactar con ella a través de su blog Nutre tu plato y de Twitter, redes sociales para las que cuenta con la colaboración de su amiga Paula, que la ayudado a posicionarse como un referente.