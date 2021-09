Menos coches y más pedales en Burela

Burela inicia este jueves una de sus consolidadas apuestas por el cuidado del medio ambiente, como es la Semana da Mobilidade, en la que hasta el próximo miércoles se multiplican las propuestas en las que se busca combinar el ocio con la concienciación sobre seguridad vial o ahorro energético, a la vez que se promueve el uso de la bicicleta en el día a día.

“É unha aposta do noso Concello dende hai moito tempo”, recuerda el regidor, Alfredo Llano, quien destaca la importancia de incidir en la seguridad vial desde pequeños. “Un das cousas das que máis desfruta a rapazada é do parque do tráfico que poñemos na Praza do Concello, que lle vale para aprender os sinais e tamén para poder ver de preto os coches da Policía Local e ver como traballan”, cuenta.

Una práctica a la que este año se puede unir la recuperación de las charlas de personas de la DGT en colegios e institutos, “que entendemos moi necesarias”, asevera la edil de medio ambiente, Toñi Eijo, que este año puede retomar diversas actividades, con lo que la programación vuelve a ser lo más parecido a antes del covid, “aínda que hai actos que non podemos facer, como a merenda”.

A cambio, se han volcado en ofrecer una amplia gama de actividades pensadas para todas las edades en especial para los más pequeños "que terán obradoiros de cociña, de tatuaxes e de chapas, este último por vez primeira", asevera. Propuestas a las que se sumará el domingo el día sin coches "con varias das rúas pechadas e xogos ao aire libre, como porterías, canastras, mesa de pin pon… aos que temos que engadir tamén mesas informativas de diversas asociacións e a opción de facer unha ruta de sendeirismo, tanto pola mañá como pola tarde".

El alcalde y la edil agradecen la colaboración de las diversas entidades y animan a todos los vecinos a participar al tiempo que buscan concienciar para potenciar el uso de las bicicletas. Para ello, tendrán un servicio de préstamo de bicis eléctricas gratuito, además de participar en el sorteo de tres vales de compra por importe de 20 euros, donados por la Acia, para los que luzcan bicicletas decoradas.