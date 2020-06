En memoria de los héroes del Orzán pese al coronavirus

El virus del Covid-19 cortó la celebración del Memorial Heroes do Orzán, pero no ha podido impedir que el recuerdo de los tres policías fallecidos en la playa coruñesa, en el año 2012, se levantara este miércoles en la playa burelesa de O Cantiño, donde está emplazado el monolito de uno de ellos, el burelés Rodrigo Maseda. Lozano. Maseda y sus compañeros José Antonio Villamor y Javier López fueron homenajeados por la valentía y heroísmo que les costó la vida en al arenal coruñés cuando intentaban salvar a un joven que se ahogaba. La fecha de ayer fue la elegida porque sería la del comienzo del torneo de fútbol sala que cada año sirve para recordar a los tres policías nacionales y que no puede disputarse en esta edición.

El acto, organizado por la Fundación Imdecum, que también es la encargada de coordinar cada año el Memorial Heroes do Orzán, contó con la presencia del alcalde de Burela, Alfredo Llano; el concejal de deportes, Ramiro Fernández Rey; el presidente de Imdecum, Marcelino Luna; la madre de Rodrigo Maseda, Isabel Lozano, en representación de las familias, además de los agentes Iván Castro y Cristina Saavedra, de la comisaría de Viveiro, destino de Rodrigo en A Mariña y amigos del burelés.

Isabel Lozano explicó también las razones de que tanto el monolito como los homenajes tengan lugar al lado de la pequeña cala de O Cantiño. "Para o meu Rodrigo, O Cantiño era como a mellor praia do Caribe, era o seu lugar especial, e por iso ten tamén un lugar importante no meu corazón. Hai un monolito que mantén vivo o seu recordo e tamén unha roseira que plantou o meu marido xa hai 8 anos e que todos os veciños de Burela coidan como se fora súa", manifestó Isabel Lozano, que espera que la normalidad se imponga y el virus pase a la historia para que el Memorial vuelva a llenarse de niños jugando al fútbol sala. "Esperamos volver atoparnos o vindeiro ano con todos eses pequenos que dan alegría ao torneo".

También al torneo hizo referencia Marcelino Luna, que prometió retomar el evento la próxima temporada "con máis ilusión e gañas que nunca" e incluso apuntó la posibilidad de que dentro de unos meses se pueda disputar un torneo más pequeño y centrado en el ámbito comarcal o provincial, que sería en septiembre, siempre y cuando la situación lo permita. "Esta semana as vilas mariñás estarían repletas de pequenas promesas do fútbol sala que ano tras ano veñen á bisbarra non só para disfrutar do deporte, senón tamén para disfrutar desta terra xunto as súas familias. Este ano a pandemia non o permitiu, pero agardamos retomalo para a edición de 2021", explicó.

Alfredo Llano, por su parte, destacó el "gran valor e solidariedade exemplificada en Rodrigo, José Antonio e Javier" como "o espello para os máis pequenos, cobrando aínda máis importancia despois da extrema situación do Covid-19", mostrando también el compromiso del concello burelés "para que o evento siga medrando cada ano".