Memoria feita con infinidade de historias

Poderíanse contar. Están aí, escritas. Unha por unha. Con diferentes caligrafías e ortografías. Con encadernacións variadas. Ás veces son pouco máis dunha liña perdida. Outras, parágrafos enteiros. Toda aquela persoa que foi, está aí. Gardada baixo chave nun búnker do que un día foi pazo episcopal.

O arquivo diocesano de Mondoñedo custodia ao redor de 10.000 libros das parroquias que compoñen a diocese de Mondoñedo Ferrol. Son 422 en total, pero non todas os teñen e non todos están depositados nel. Algúns perdéronse, outros seguen nas parroquias e hainos que están xa alí, nun particular limbo, agardando a súa catalogación e desinfección antes de pasar a ocupar o seu lugar neses estantes ordenados alfabeticamente por parroquias e que acubillan infindas historias de vidas pasadas dende o século XVI.

"O que lles digo aos curas é que os traian, porque están mellor aquí, nun espazo sen humidade e que se somete a un proceso de desinfección dúas veces no ano", detalla o custodio deste singular tesouro de letras e de nomes, Félix Villares, arquiveiro mindoniense e deán da catedral, sobre unha documentación que ofrece un inventario exhaustivo de bautizos -poden figurar nome, pais, avós, padriños, data de nacemento, etc-, matrimonios e defuncións -ás veces detallábase se tiña familia, testamento...-, ao que se suman os libros de fábrica -recollen a administración da parroquia- e a documentación das confrarías.

"Esta é a parte que máis se manexa para facer xenealoxías e ese tipo de investigacións", di Félix, a quen en 2023 lle pediron axuda para resolver un crime dez anos despois de terse cometido. Polo arquivo botaron meses indo os investigadores da Uco, revisando libros e cruzando referencias ata atopar a persoa que encaixaba nun perfil, o hoxe acusado do crime de Elisa Abruñedo en Cabanas.

"Era o mesmo equipo de Asunta ou de Diana Quer", conta Félix, que nunca soubo o que buscaban ata que viu a noticia nos medios. Levou unha alegría, pero tamén o invadiu unha certa sensación de impotencia. Fai falta que pase algo así para que se aprecie na súa xusta medida o valor do arquivo?

Quen parece telo claro son as persoas descendentes de galegos de Latinoamérica, sobre todo en Cuba. Delas son boa parte das peticións que reciben para atopar esas liñas que lles permitan probar quen son, unha busca condicionada polas particularidades dos escritos. Co paso dos anos, Félix foi aprendendo palabras clave -fillo natural equivale a fóra do matrimonio- ou a interpretar os escritos, consciente do difícil que é descifrar abreviaturas - 'Jnº' equivale a Juan- ou que un mesmo nome pode aparecer de varias maneiras ata nun mesmo documento ou falando da mesma persoa.

Semella un traballo complexo, mais aos seus 76 anos, el manéxase con soltura dun estante a outro -remarca a importancia de que cada volume sempre volva ao seu sitio, porque senón atopalo despois sería imposible-, contando historias gardadas nas páxinas, e tamén na súa cabeza. Como que a súa parroquia natal, San Martiño de Belesar, ten máis libros -o primeiro data de 1606- que a de Santa María de Vilalba, que foi un anexo da de Sancovade.

Os libros parroquiais son as estrelas da colección, pero o arquivo conserva un pouco de todo: arquivos da Casa Cuna de Mondoñedo -detalla ata as aleitadoras e as matronas que había-, pleitos do hospital de Mondoñedo, causas civís ou criminais, patronatos, capelanías colectivas, bulas de cruzada e un longo etcétera.

E comunicado a través dunha porta co diocesano, atópase o arquivo da catedral, con dúas salas que gardan as actas capitulares do cabildo -reúnese dúas veces no ano, agora presidido por Félix Villares-, dende o século XV, tumbos ou outras reliquias curiosas, coma dous vellos calendarios coas celebracións da catedral.

As antigas estruturas de madeira foron substituídas por armarios metálicos "para favorecer a conservación» de xoias coma esas panxoliñas en galego -hai letras e partituras, recompiladas por Carlos Villanueva en Los villancicos gallegos- compostas por varios poetas entre finais do século XVIII e comezos do XIX e musicadas polos mestres da escola de música da catedral mindoniense; ou o documento máis antigo, un pergameo do ano 871, restaurado en Madrid, no que os irmáns Cresconio e Belesario lle fan unha doazón á basílica de San Martiño, Santiago e Santa María de Belesar en tempos do bispo Rudesindo I de Mondoñedo.

Normas: consultas no arquivo diocesano

Quen o desexe pode acudir ao arquivo para consultar os libros, sempre que se cumpran unha serie de requisitos.

Cita previa



Para acceder ao arquivo os días de apertura ao público hai que solicitar cita previa chamando ao 982.52.10.06 ou remitir un correo a Para acceder ao arquivo os días de apertura ao público hai que solicitar cita previa chamando ao 982.52.10.06 ou remitir un correo a [email protected]

Ficha



Hai que cubrir unha ficha para solicitar libros. Pódense consultar os que se queira —algúns, polo seu mal estado, non se prestan— pedindo un máximo de tres de cada vez, que hai que devolver xuntos.

Dixitalización



Non hai nada dixitalizado e, aínda que se estuda o proceso, non hai nada decidido xa que, aínda que sería útil, tamén é un proceso moi custoso e que se complica, ao haber moita información á que non se lle pode dar difusión pública.

1923-2023



A documentación con máis dun século de antigüidade pódese consultar con liberdade. Os datos dos últimos cen anos non, pero pódense solicitar e búscaos o persoal do arquivo.

Recepción: catro persoas

Recepción do museo. C. PÉREZ

A entrada do arquivo fai as veces de despacho do equipo de catro persoas que traballa nel e de recepción para os visitantes. Abre ao público de luns a mércores, de 10.00 a 13.00 horas.

Consulta: seis prazas

Sala de consultas. C.PÉREZ

Os investigadores ou quen acuda facer unha busca dispón dunha sala de consulta con seis prazas. No centro, están as carpetas co índice de parroquias e cos libros que hai de cada unha.

Corentena: conxelador preventivo

Conxelador preventivo. C. PÉREZ

Antes do arquivo hai unha sala de corentena, para desinfectar os libros e evitar problemas. Un vello conxelador serve de cápsula para sometelos a tratamento durante 15 ou 20 días.