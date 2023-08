A mellor artesanía, en Viveiro

A 39ª Feira de Artesanía de Viveiro tivo una animada inauguración este venres pero aínda hai tempo para gozar das propostas que máis de trinta artesáns exhiben nas carpas dos xardíns Noriega Varela, ata o día 20. O home orquestra Hortensio animou a apertura, na que participaron as responsables da asociación Proa e do Concello, organizadores desta cita, a máis antiga de Galicia.

A feira estivo concorrida na súa primeira xornada, na que os visitantes puideron ver a variedade de postos, 31 nos que se poden atopar produtos de olería, cestería, cerámica, traballos en coiro, lámpadas de cabaza, títeres, vidro reciclado, xoiería e bixutería, entre outros, nas carpas aos que se suman os da asociación Proa —os complementos de P.dimé e o tear de Sra.María— no salón do conservatorio.

Unha novidade introducida o ano pasado e que repite este é a presenza dun stand efémero no que a organización dá a oportunidade a novos creadores e polo que nesta feira pasarán seis. Este venres e sábado está Lía B dende Sanxenxo, con "pezas atemporais" de téxtiles, xoiería e obxectos decorativos inspiradas na natureza e creadas de forma artesanal con materiais sostibles; o domingo estará Bilbiricoca, de Viveiro, coas súas bonecas de tea; o luns e o martes Como Pez en el Agua, de esmaltes a lume; o mércores e xoves outra viveiresa, Bárbara Paraños, ca súa marca Qué barbaridad! de traballos de crochet artesanal; o venres 18 Soledad Mato con xoiaría e a fin de semana do 19 e 20, Mado Artesanía Textil, de tecido en tear de mesa e bastidores.

A feira está aberta polas mañás de once a dúas e polas tardes de cinco e media a dez da noite.

Latas de conserva e refugallos para crear arte en miniatura

Tareixa Lorenzo, no seu posto na Feira de Artesanía de Viveiro. JM PALEO

Unha das artesás locais que acode á feira é Tareixa Lorenzo coa súa orixinal marca Lilliput Way of Life, coa que recrea "escenas en miniatura dentro de latas recicladas, principalmente de bonito, mexillóns ou espárragos".

Faino ademais aproveitando todo tipo de materiais, "papel, cartón, bolígrafos ou restos de calquera cousa, o que se me veña á imaxinación", di a artesá, que dá desta forma "unha segunda vida" a obxectos de refugallo e ao mesmo tempo crea arte con eles.

Tareixa descubriu esta paixón hai catro anos cando mercou un armario en miniatura: "Pensei, para telo así baleiro... vouno encher e empecei a facer sábanas e colchóns pequenos". Logo de ver os traballos doutra artesá empezou a facer os seus propios para familiares e amigos, "os primeiros en caixas de turrón e despois paseime ás latas", sinala.

Conta que actualmente ten moitos encargos pois "hai moita xente á que lle gustan os regalos personalizados e dinme de facer latas con distintas temáticas. É un reto ver como vas facer os obxectos que vas meter na miniatura", di a viveiresa, que combina nos seus traballos carpintería e pintura en miniatura, e tamén costura. "Facer isto é algo que me colma, é tan completo que me enche moito", sinala Tareixa, que adica todas as horas que pode fóra do traballo a esta nova faceta.

Nos últimos tempos preparou material para a Feira de Artesanía de Viveiro —xa participara o ano pasado no stand efémero— e faille moita ilusión pois conta que no seu día foi seu o seu pai un dos impulsores e "é algo entrañable".