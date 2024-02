As cousas exclusivas teñen un prezo, pero tamén enchen de orgullo aos que as promoven, como é o caso de Iván Marrube Rodríguez, quen creou no Valadouro a marca de mel Ouro Puro, agora enfocada xa ao seu obxectivo primixenio de conseguir a máxima calidade. Para manter esa singularidade, a explotación só produce mel para subscritores ou para os que apadriñan unha colmea, unha iniciativa que funciona dende hai seis anos e coa que se comprometen a comprar uns quilos de produto cada ano.

Iván Marrube conta que foi unha idea que tivo entón: "Ao final é unha forma de crowdfunding, coa que financian unha parte importante dunha colmea nova e teñen a exclusividade de poder consumir mel desa colmea que apadriñan. Isto fomenta que haxa novas colmeas e favorece a biodioversidade". Lembra que cando anunciaron o proxecto chegaron moitas peticións, unha onda que se repite cada vez que fala del.

Na actualidade, a única maneira de acceder a este produto de alta calidade, do que producen pouca cantidade, é facerse subscritor. "Asinas un documento no que te comprometes a comprar uns quilos durante uns anos, é unha declaración de vontades, pola que cando se fai a esmelga envíaselles á casa". Agora teñen uns 50 subscritores, que pagan unha cota inicial de 150 euros, coa que teñen dereito a recibir na casa cinco quilos durante tres anos. "Teñen unha colmea co seu nome e o mel que se lles envía é desa colmea, que se remite cun certificado".

En canto ás colmeas apadriñadas ou amadriñadas, Ouro Puro ten 40 doantes que proceden de puntos tan diversos coma País Vasco, Madrid, Barcelona ou Bélxica, ademais dos da propia comunidade galega. No caso dos de fóra do territorial nacional, os gastos de envío van á conta da persoa que apadriña.

"É un mel que gusta moito, un ano que nos presentamos a catas obtivemos premio como mellor mel de Galicia e tamén a medalla de ouro no London International Honney Awards", conta sobre unha produción artesanal. "Dinnos que é unha mágoa que non produzamos máis, chámannos de moitas tendas e temos que dicirlles que non. En Galicia o mel era un produto sen máis valor engadido, por iso lle puxemos ese nome, para resaltar o valor que ten", explica Marrube, que coa súa marca potencia o coidado da imaxe.

Proxecto colaborativo

Iván Marrube é o propietario deste apiario, no que a produción se saca de xeito colaborativo coa axuda da familia e algún amigo, pois para el é máis ben unha afección. Conta que "do que máis orgulloso me sinto é de crear unha marca de mel que animou a moita xente do Val do Ouro a darlle un atractivo que non tiña. Hai xente nova que deu o paso de apostar por isto como un ingreso secundario ou unha forma de vida".

A súa explotación ten unhas cen colmeas, cifra da que non prevé pasar para garantir a exclusividade do produto. "Se o volume é grande, é imposible facelo coa mesma calidade". Explica que "a produción varía segundo a colmea e o ano, pode habelas que produzan cen quilos e outras nada, pero a media é duns dez por colmea. Depende do clima, a floración, a chuvia... Este ano foi relativamente bo, tendo en conta que dende que apareceu a velutina estamos condicionados. O tempo permitiu que as floracións fosen razoables, a velutina atacou moito, pero cada apicultor vai desenvolvendo as súas estratexias para loitar con ela», detalla.

Tamén teñen mel de reserva para os que teñan o capricho de consumir mel de flores doutros anos. "Gardamos de todas as colleitas, como se fai co viño. É algo moi exclusivo, por algún tarro pagáronse cantidades altas, vendemos un para Madrid por 500 euros. De cada ano conservamos unha ducia nada máis", sinala.

A empresa non ten un obxectivo económico, senón que busca a posta en valor dos produtos galegos de calidade. Unha orixe á que se mantén fiel. Comercializa polas redes sociais e fóra diso, só nun par de tendas de Ferreira que empezaron a vendela hai once anos cando comezou Iván coas colmeas. O prezo do quilo é de 15 euros. Ouro Puro é mel de breixo con notas de eucalipto e castiñeiro: "Deixa un pouco de amargor no fondo da boca", di.