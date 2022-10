A sus 19 años el vivariense Mateo Rubal Fanego representó a España en la competición mundial de formación profesional World Skills 2022, que se celebró esta semana en Cleveland (Ohio, Estados Unidos), en la categoría de soldadura. Había ganado en marzo la olimpiada nacional y antes la gallega, a la que llegó desde el instituto María Sarmiento, donde cursó el ciclo medio de Soldadura. La experiencia resultó positiva para el joven, aunque reconocía que las pruebas no habían salido todo lo bien que quería.

"Non me vou nada contento co papel que fixen", dice un sincero Mateo, que alude a la falta de tiempo libre para preparar la competición, pues compagina su trabajo en la auxiliar de Alcoa Rodabell con estudios a distancia del ciclo superior de Construcións Metálicas en A Coruña. En todo caso se muestra contento por la experiencia en un evento de estas características, donde se citan los mejores del mundo en distintas especialidades. "Había 21 equipos de diferentes países: de Austria, de Francia, Kazajistán, Corea, Xamaica, Portugal...", recuerda el vivariense, que viajó al campeonato junto a su tutor en el IES María Sarmiento, Eliseo Maseda, y Antonio Prior, el experto de España que guiaba al joven en la competición.

Las pruebas se prolongaron desde el lunes al jueves: "Empezaron cuns cupóns de soldadura, que son chapas ou tubos que había que soldar. Despois viña o depósito de presión, que era xuntar varias chapas de diferentes formas con soldaduras complicadas en baixoteito ou esquinas, e consiste en soldalo para que non perda presión. As outras probas eran de soldadura en aluminio e en inox", relata. El evento terminó este viernes con la ceremonia de clausura.

La participación en World Skills 2022 también sirvió a Mateo Rubal a nivel personal para sumar una nueva experiencia, pues nunca había viajado fuera de Europa y el poco tiempo que tuvo para ver cómo era Estados Unidos fuera de la competición hace que venga con un buen puñado de anécdotas. Ya en el viaje de ida le sorprendió que el avión de Madrid a Nueva York "tiña asentos 3-4-3 e iba a tope de xente que metía medo", sin embargo el que cogieron después hasta Cleveland "xa era de 2-2 e ía baleiro, parecía un bus dos que hai por aquí".

Le sorprendió que "é todo carísimo, por exemplo para comer non hai nada que baixe de 20 dólares", la misma cantidad que pagó en el aeropuerto por un solo trozo de pizza. También le llamó la atención que al entrar en un bar pongan un vaso de agua del grifo antes de pedir, pero "non poñen pan para comer" y viene decepcionado con el refresco por antonomasia, pues en los locales lo sirven de un bidón y "sabe a raios". También viene sorprendido por que no haya atascos en una ciudad de 340.000 habitantes y con los coches, "non os hai pequenos, son todos larguísimos e a metade deles podres de óxido, coas aletas caendo ou sen defensa, alí permítenlles todo".