Natural de Zaragoza, reside desde hace doce años en Viveiro, donde regenta la tienda de telefonía Moviltom y preside el Centro Comercial Histórico. Ya lleva varias elecciones votando en Galicia y sigue la actualidad política.

¿Cuál sería su prioridad si tuviese opción de gobernar?

Una cosa que nos afecta a todos y que está bastante mal es la sanidad. En particular en Viveiro hace tiempo que faltan pediatras y médicos de cabecera; entre dos estuvieron llevando todo el centro de salud. La sanidad pública es un servicio que en España estaba muy bien hace años y creo que está de capa caída, que la están dejando morir para que nos cojamos seguros médicos privados.



¿Ve suficiente el apoyo de las administraciones al comercio local?

Desde la Xunta tenemos alguna subvención, se nota algo de apoyo, y a nivel local ahora en el Concello no se sabe qué ha pasado pero hay un agujero muy grande y el apoyo está siendo prácticamente nulo a todas las asociaciones.



¿Qué medidas impulsaría?

Se podría incentivar la apertura de nuevos comercios no cobrando algunos impuestos o tasas, para que alguien que quiera empezar un negocio tenga mejores posibilidades, y modificar la cuota de autónomos porque pagan lo mismo los pequeños que los grandes; es una reclamación que se lleva haciendo años y que no llega.

¿Cómo se presenta el año para el comercio de Viveiro?

Algunos nos mantenemos, pero también cierran tiendas. La venta por internet nos ha afectado mucho, hay gente que aún tiene algo de conciencia y sigue comprando en el comercio local pero hay otras personas que cosas del día a día que las podían comprar aquí las compran en Alipexpress.



¿Nota mucha diferencia entre Aragón y Galicia?

A nivel de asociacionismo hay más movimiento por Aragón que aquí y son máis reivindicativos a la hora de reclamar.