La mejor zorza del mundo se registra en Ribadeo

El pasado 1 de marzo la Carnicería Seares de la avenida de Galicia de Ribadeo estrenó nueva gerencia, de la que se encargan Ángel Alvarez Groeiro y su pareja Sanda-Camelia Honcah.

Ángel no es ningún recién llegado a este mundo. Cuando era un adolescente ya trabajaba en una fábrica de chorizos en Luarca. De allí pasó por varios negocios punteros del Occidente de Asturias y A Mariña a nivel de carnicería donde fue aprendiendo el oficio y ahora se lanzó con su mujer a esta aventura en la que dice estar "encantado. La gente viene y nos trata fenomenal. Es una gran satisfacción ver que vuelven o ver que viene gente nueva porque se lo recomendaron otros clientes".

De entrada, la anterior gerencia de Carnicería Seares había conseguido que la fama de su zorza traspasase fronteras. Ahora no quisieron ser menos y Ángel explica que "la hacemos exactamente igual y a la gente le encanta. Vienen y preguntan si es la misma y sí, ya les decimos que es la misma. La verdad es que está buenísima y tiene un punto de picante que hace que se note lo justo". Tanto gustó que "registramos en internet el dominio lamejorzorzadelmundo.es, porque está teniendo muchísimo tirón".

Quitar trabajo al cliente

Aparte de su famosa zorza, la carnicería de Ángel y Sanda sí tiene algunos toques nuevos, como por ejemplo la gran cantidad de productos elaborados "para que el cliente no tenga que hacer nada al llegar a casa más que freírlos o hornearlos, según sea el caso".

Dice que tienen claro que debe de ser así "porque la gente ahora es lo que quiere. No le gusta cocinar y quieren que sea todo algo rápido. Nosotros lo hacemos y lo dejamos listo y, además, con materia prima de mucha calidad, que consideramos que es lo fundamental".

Además, aún añaden otra apuesta más, aunque Ángel reconoce que es algo con lo que no contaban: "La gente viene y me pide si le puede hacer fotos al mostrador. Es algo que me sorprende muchísimo". Él reconoce que "tanto yo como mi mujer lo que hacemos es procurar que sea colorido, muy visual, y que esté limpio y bien presentado, pero de ahí a que la gente lo quiera fotografiar, eso sí que me resulta muy curioso".

Todo sumado apunta a que algo están haciendo bien y, mientras tanto, atienden sin parar a la clientela "porque tiempo libre, casi no tenemos". Así que la apuesta por impulsar su propio negocio parece haber sido atinada.