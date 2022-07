El mejor festival de música clásica de Galicia se podrá degustar en A Mariña

La música clásica convertirá a la comarca de A Mariña en la capital de este estilo musical durante gran parte del mes de agosto. El Cenima, en Foz, fue el escenario de la presentación del Festival Bal y Gay que traerá entre los días 12 y 24 de agosto a importantes grupos, como el Cuarteto Quiroga, y orquestas como la Sinfónica de Galicia.

Xabier Rodríguez Baixeras, alma máter de este proyecto, recordó como este proyecto comenzó en la parroquia de Nois en 2014 y afirmó que este año «hemos dado un paso más con una programación espectacular».

La dirección del festival corre a cargo de Alba Rodríguez, que quiso destacar el éxito de venta de entradas, ya que se han adquirido un 85% de los tickets que se han puesto a la venta y destacó que el Bal y Gay «está a la altura de los mejores festivales europeos de música clásica».

Quiso agradecer también la participación este año del Concello de Viveiro, donde comenzará el festival el día 12 en el Teatro Pastor Díaz con la actuación de la Real Filharmonía de Galicia bajo l a dirección de Maximino Zumalave.

Rodríguez quiso destacar la variedad de propuestas, con música desde el siglo XVII a la contemporánea, y el precio asequible de las entradas, «ninguna mayor de los 15 euros, y con descuentos para mayores de 65 años, menores de 26 y parados», dice, y añade. «Hemos querido acercar la música clásica a todas las capas de la sociedad», subrayó y destacó la presencia de Elisabeth Leonskaja, «una de las mejores pianistas de mundo».

Junto a Alba Rodríguez, en la presentación estuvieron el director de cultura de la Xunta de Galicia, Anxo Lorenzo; la diputada provincial, Pilar García Porto y el presidente de la Mancomunidad de Concellos de A Mariña, y alcalde de Foz, Fran Cajoto.

La diputada provincial Pilar García Porto destacó que el Bal y Gay «é un referente tanto a nivel nacional como internacional deste tipo de música» y destacó que la Diputación ha renovado su compromiso con este evento «non só coa colaboración a nivel económico, senón tamén porque cremos nel, pola aposta por acercar a música clásica ao público xeral», comentó. «A xente non só ven á praia á Mariña, tamén quere disfrutar de experiencias vitais como esta», señaló, y añadió. «O Bal y Gay ten un programa moi ambicioso e convertirá A Mariña na capital da música clásica durante dúas semanas».

O director xeral de Cultura de la Xunta de Galicia, Anxo Lorenzo, destacó que a nivel de Galicia, en la música clásica, «non hai ningún festival co músculo, a calidade e contido do Bal y Gay». Lorenzo comentó que ya solo contar «coas dúas orquestras profesionais de Galicia e co Cuarteto Quiroga, que é o tercer ano que está, da idea do potencial que ten o Bal y Gay», subrayó.

Por último, Fran Cajoto bromeó sobre que en A Mariña está «o mellor clima de España» y que tenemos también «un festival, como o Bal y Gay, que axuda a poñer en valor o noso patrimonio, a nosa cultura e a nosa historia», dijo. «En Foz estamos moi orgulloso de como se desenvolveu porque naceu como algo moi pequeno e, pouco a pouco, coa axuda de todos, foi medrando moito», concluyó.

El pistoletazo de salida del festival lo dará la Real Filharmonía de Galicia el 12 de agosto en el Teatro Pastor Díaz; un día después actuará el Cuarteto Armida en el Pazo Conde de Fontao, en Santa Cilla Foz. EL contratenor Carlos Mena actuará en la Iglesia de Santiago de Foz el 14 de agosto.

Tres días después, el 17 de agosto, el Dúo del Valle dará un concierto en la fábrica de Sargadelos en Cervo; Andreas Prittwitz y Lookingback Quinteto actuará el la Finca A Goleta, en Foz, el 18 de agosto y Elisabeth Leonskaya lo hará el 21 del mismo mes en el auditorio Hernán Naval de Ribadeo.

El 22 de agosto dará un concierto Pablo Ferrández en el auditorio Pascual Veiga de Mondoñedo, un día después actuará el Cuarteto Quiroga en la iglesia de San Martiño de Mondoñedo y para cerrar, la Orquesta Sinfónica de Galicia actuará en la catedral de Mondoñedo el 24 de agosto con el director, Lucas Macías, y la soprano, Serena Saenz, al frente.

Además, habrá dos conciertos enfocados a los niños, el 15 de agosto en Ribadeo y el 16 en Foz, y habrá otro concierto extraordinario de Skirion, el 19 de agosto, en Barreiros y Vilanova de Lourenzá.