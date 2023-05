En el corazón de Cedofeita late también el de Muiñeiras de Requiande. Parece el nombre de un grupo de música folk a punto de ir a Eurovisión, pero nada que ver. Se trata de un avanzadísimo proyecto de economía circular vinculado a los productos agrícolas de proximidad que aunque lleva ya tiempo fraguándose, este fin de semana se presentó en sociedad con unas jornadas de puertas abiertas. A las actividades acudieron productores del entorno con los que ya contactaron y también algunas empresas. Todos se quedaron boquiabiertos.

En una finca de once hectáreas que en su día fue del padre de la administradora de esta iniciativa, Elvira Posada, ahora todo aspira a funcionar de forma autónoma, para la colectividad y, al mismo tiempo, alcanzar rentabilidad. ¿Cómo? Pues no solo con su huerta ecológica, sino con la producción de conservas, zumos y deshidratados que elaboran en su obrador. También con servicios para los agricultores como, por ejemplo, un amplio espacio que ofrecen como almacén. La responsable del obrador, Nines Domínguez, explica que así podrán asociarse "para comprar más baratos productos que todos necesitemos, al adquirir cantidades mayores. E, incluso en algunos casos, para poder comprar cosas a las que de otro modo un solo productor tiene un acceso mucho más complicado".

El obrador está listo. Tienen una despulpadora, una marmita y un autoclave para las conservas; un triturador, una prensa neumática, un depósito de decantación y un pasteurizador para los zumos; una peladora-cortadora, un horno y dos deshidratadores.

Con todo eso trabajan no solo para ellas. Por ejemplo, explican que acogerán a productores que les lleven sus frutos para elaborar sus propios zumos y Nines Domínguez relata que tratan de "no dejar a nadie fuera". "Si nos viene alguien con sus 50 kilos de manzanas para zumos, a lo mejor a nosotros no nos compensa, pero lo que hacemos es proponerle juntar su producción con alguien que tenga una mucho mayor y que así nos compense, porque el obrador genera el mismo gasto procesando 50 kilos que 600", detalla la promotora, a lo que añade que "tratamos de ponerlos de acuerdo y que ambos acepten". "En este tipo de propuestas comunitarias siempre cuentas un poco con la buena voluntad de las personas", esgrime.

Ahora mismo lo tienen todo listo para empezar a producir cabello de ángel, algo tradicional de esta zona que Elvira Posada dice que "simplemente se dejó de hacer, porque la verdad es que es bastante latoso". Pero también harán golosinas sanas para los niños "que ellos mismos podrán venir a hacer aquí, lo que siempre ayuda a que las coman. Y, además, serán tanto dulces como saladas".

Tras la vivienda principal de la parcela asoma una finca con manzanos recién plantados: "Recuperamos una variedad que se perdía", explica Elvira Posada, "que le llamamos Cedofeita y la registramos". Posada, abogada de formación y profesión, empezó con la agricultura tras jubilarse, con un maratón de cursos de todo tipo y ahora se maneja con soltura en la huerta ecológica.

Las instalaciones

Tan impresionante como el proyecto es lo que hicieron con las instalaciones que Elvira Posada heredó de su padre. Tratan de aprovecharlo absolutamente todo, hasta la lluvia que recogen en un tanque o las aguas grises, para las que idearon un sistema que les permite reutilizarlas para el riego de la huerta tras haber sido depuradas por plantas.

El edificio que acoge el almacén y el obrador tiene placas solares, y allí no solo se aprovecharon las vigas o las puertas en todo lo que se pudo, sino que incluso dejaron una trampilla para subir y bajar mercancía desde dentro o una plataforma para hacerlo desde fuera utilizando una grúa.

"También dejamos el comedor del ganado, que al principio no sabíamos para qué nos serviría, pero luego entendimos que se puede hacer allí un circuito circular para enfriar las conservas en agua", explica Nines Domínguez, que recuerda que "solo en este proceso usábamos 2.000 litros de agua que ahora reutilizaremos porque es agua totalmente limpia".

Su idea no es rehabilitar exactamente, es "reutilizar", tal y como explica, siempre con una nueva función. Todo esto lo empiezan a rentabilizar y a dar a conocer cada vez más desde un rincón en que todo parece ir más despacio, más tranquilo y, desde luego, mucho más rico.