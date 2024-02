Meitín y la mejoría defensiva impulsan al Ribadeo

La pegada de Álex Meitín permite a Pichi contar sus partidos por victorias en el Pepe Barrera. El técnico burelés lleva ganados los dos encuentros que jugó en casa desde que tomó el relevo de Dani Moirón en el banquillo del Ribadeo y ahora intentará revertir su mala dinámica como visitante, aunque la próxima visita será seguramente la más exigente de la temporada, ya que le espera el Noia, líder del campeonato.

Gran parte de culpa en el triunfo ante el Victoria la tuvo Álex Meitín, autor de los dos goles. El jugador xovense aprovechó dos centros de Castrín para darle a su equipo una ventaja sólida antes del descanso. El jugador reconoce que lo mejor del partido fue el resultado. "Tivemos partidos nos que dominamos máis e non fomos quenes de sacalos adiante. Nesta ocasión podemos dicir que so fomos mellores no resultado porque o Victoria púxonos as cousas ben difíciles", aseguró Meitín, que destacó la resiliencia del equipo para mantenera la portería a cero. "Na segunda parte o rival apretou bastante, aínda que sin crear ocasións moi claras, nós soubemos administrar a vantaxe para sumar tres puntos que nos viñeron moi ben", subrayó.

La faceta que más ha mejorado en el último mes el Ribadeo es la defensiva, con un único gol recibido en los últimos cuatro encuentros. Según Álex Meitín este cambio de tendencia es importante para buscar la regularidad a la hora de sumar puntos. "Dende que chegou Pichi está facendo énfase no aspecto defensivo, consideramos que temos potencial para facer ocasións e crear goles polo que deixando portería a cero temos moitísimas opcións de gañar os partidos", comentó.

El Pepe Barrera se ha convertido también en un buen aliado del cuadro mariñano, que lleva ganados cuatro de los cinco últimos encuentros como local. Estos números contrastan con la dificultad para ganar fuera, ya que el último triunfo data de la jornada 8, en As Pontes, con seis derrotas y dos empates en sus últimas ocho salidas. "En calquera categoría ganar lonxe da casa é moi complicado e na Preferente pasa igual, tamén é verdade que ás veces non saímos igual de concentrados ou motivados que na casa, isto é unha asignatura pendiente que temos que mellorar se queremos atopar unha liña de regularidade que nos permita chegar con tranquilidade ao treito final da tempada", dijo.

El jugador habló también sobre la visita a Noia para enfrentarse al gran favorito al título. "Estamos a falar da mellor plantilla da Liga, pero isto é fútbol e sempre hai marxe para sorprender. Ás veces neste tipo de partidos é cando se da a mellor versión porque hai menos que perder", señaló el jugador, que confía en darle continuidad a su racha. "O rendemento ten moito que ver sempre co funcionamento colectivo e os goles tamén van por rachas, a ver si podo seguir axudándolle ao equipo porque esta tempada estábame costando máis ver portería", concluyó.